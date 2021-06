“Klošarka mala!” – Lepi Mića ošurio po Kiji Kockar, pa napao njenu majku Nadicu – “Nemate obraz”

Lepi Mića je ovog jutra bio budan prije svih, a društvo mu je pravila Sandra Rešić, pa je slušala njegov monolog o sinoćnjem glasanju na “Zadrugoviziji” i Kristini Kockar.

– Vi nemate mu*a da kažete… Opravdanja nema – pričao je Mića.

– Nije lijep potez – rekla je Sandra.

– To su kompleksi, ti si u žiriju, i kažeš dvanaest poena za… Stanija je realna, ova nije, pogubila se, ne zna gdje udara – nastavio je Mića.

– To je jedna klošarka mala koja se pogubila. Pošto se ponaša tako, sad ću ja da pričam neke stvari. Neću komentarisati ništa ružno, ali ću reći kako jeste. O njenom ocu nisam pričao ništa ružno, samo sam rekao da je imao pet žena i od tih, jedna mu podarila dijete, a on je nije priznao. Nikog nisam vrijeđao, to je suština njene nemoći – rekao je on.

Lepi Mića je i dalje držao riječ o Kiji Kockar, a u društvu se našla i Nadica Zeljković, pa je shvatila o kome priča, i odmah reagovala.

– Šta je rekla, rekla je, nije ti ubila porodicu da se sad tako izd*kavaš! – rekla je Nadica.

– Ti trebaš reći i reagovati kao majka, da nije u pravu – ljut je bio Mića.

– Vjerovatno ima neko drugo mišljenje, šta je problem? Ti je valjda dovoljno poznaješ – dodala je ona.

– Znaš kada ću da odgovoram, kad ti ubije porodicu, pokrade, uvrijedi… Inače, ja da odgovaram tebi šta je ona mislila, neću – rekla je Nadica.

– Da imate malo obraza… Šta znači da se laže milion ljudi, da kaže dvanaest poena za Nadicu, a ne za Miću, mi smo nastupali zajedno! – rekao je Mića.

– Čemu ta ogorčenja? Pusti me, nedjelja blag dan – odgovorila je Nadica, piše “Srbija Danas“.

Facebook komentari