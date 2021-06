Prvi put u javnost nakon drugo vremena! Marina Tucaković u velikoj životnoj ISPOVIJESTI! Ovo smo svi čekali!

– Pišem, ali manje otkako sam se razboljela. Mnogo sam se naradila u životu, sa neke strane meni ovaj poludodmor i odgovara – počinje Marina.

Ona je mnogo toga učinila i mnogima je pomogla.

– Nekako su oni uvijek zvali mene, ja sam jednostavno radila za ljude koji su to tražili od mene. Maštala sam o tome da radim za Cecu i to se i dogodilo. Moj najveći uspjeh je to što sam uspjela bez obzira na sve hitove da podjednako uživam u tuđim tekstovima i pjesmama. Neki tekstovi mi se nekad učine mnogo bolji nego moji, eto na to sam ponosna. Od Džibonija, Bajage, Bore, ‘Dva dinara driže’, to je fenomenalan tekst – dodaje Marina.

Otkrila je na koju pjesmu je naponosnija u svojoj bogatoj karijeri.

– Najponosnija sma na ‘Kukavicu’, to je bilo baš genijalno, ponosna sam i na ‘Što to beše ljubav’ – dodaje Tucakovićeva.

– Najzahtjevniji su bili Haris Džinović i Oliver Mandić. Hitovi postoje, ali niko ne može da zna šta će biti hit, krajnji sud daje publika – kaže ona.

Ovom prilikom otkrila je sa kim sa estrade se čuje privatno i ko zove da provjeri kako je.

– Prije su me svi zvali, a sad tu i tamo neko zove. Uvijek me zovu naročito ovi iz mlađe generacije, Milica Todorović, to su djeca sa kojima sam ja malo radila, uvijek me pitaju kako sam, da li mi treba nešto i to me više raduje nego da mi traže neki tekst. Ja sam u kontaktu sa svima sa kojima sam radila.

Ovu pjesmu smatra za najvećim hitom u svojoj karijeri.

– ‘Zora je’ od Nede Ukraden je imala Evropsku karijeru, najviše smo zaradili od te pjesme. Ali da ne nabrajamo sad, ostaćemo mjesec dana. ‘Ostariću neću znati’, meni to nije bilo ništa naročito, Futa me uvjeravao da je dobra i tako je i bilo – otkriva Marina.

Mnogo se spekuliše o njenoj autobiografiji, a evo šta ona kaže.

– Ne znam da li smo spremna za knjigu, nemam živaca. Dosta sam pisala – zaključila je Marina, prenosi Pink.

