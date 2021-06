“BOLJE RIJALITI nego žiri “Zvezda Granda!” – Mira Škorić SUROVO o muzičkom takmičenju Saše Popovića

Mira Škorić aktivno učestvuje u muzičkom takmičenju “Zvezde Granda”, gdje sa koleginicom Jelenom Karleušom radi na pripremi kandidata koji su u njenom timu.

– Uživam u radu sa tim talentovanim ljudima. Mnogo volim tu djecu, to su za mene djeca. Iz svakog tima imam neko ljubimče, ali navijam za naše kandidate, naravno (smijeh) – iskrena je pjevačica.

Iako mnogi misle da bi Mira bila sjajna u ulozi žirija popularnog talent šoua, ona ističe da nikada to ne bi mogla da radi.

– Eh, pa drago mi je da ljudi to misle, ali ja to ne bih mogla da radim. Počupala bih se da sam u žiriju, haos bih napravila, to je sigurno. Zato ja i ne sjedim tamo. Neko sam ko voli studijski rad i meni je to zadovoljstvo, uživanje je svakako raditi sa mladim i talentovanim ljudima. Radije bih ušla u rijaliti nego sjedila u stolici žirija “Zvezda Granda” – iskrena je Škorićeva.

Inače, Mira često nasmije prisutne u studiju “Granda”, kada iz bekstejdža viče. Kako kaže, ima svoj omiljeni povik, prenosi “Telegraf“.

– Najviše volim da vičem “ua, produkcija” (smijeh).

