ITALIJAN PRESJEKAO – Pobjednik Evrovizije odmah reagovao, pa stao na kraj spekulacijama o konzumiranju droge!

Italija je odnijela pobjedu na Eurosongu, ali umjesto o rok pjesmi svi pišu o skandalu s navodnim konzumiranjem narkotika tokom glasanja!

Kamera je tokom prenosa zabilježila trenutak kada frontmen saginje glavu ka stolu i navodno šmrče kokain. Delegacija Italije se odmah oglasila ovim povodom, a organizatori Evrovizije u zvaničnom saopštenju naveli da su pjevač i ostatak benda čak tražili da im se obezbjedi testiranje na narkotike kako bi dokazali da nisu ništa konzumirali.

Pošto su nagađanja nastavljena, a snimci i slike na kojima se “dokazuje” da je pjevač navodno konzumirao drogu, Damijano David je riješio da se odmah, privatno testira.

Ovu vijest je objavio italijanski novinar na društvenim mrežama, a rezultati će biti javno objavljeni.

The Maneskin singer has decided to undergo anti doping test so to prove he was not snorting cocaine.

