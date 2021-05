Konačno se oglasila Anabela, evo zašto nije bila na vjenčanju Lune i Marka: “Sad ću da vam objasnim”

Lunini roditelji, Gagi Đogani, kao ni Markovi, otac Dobrivoje i majka Nedeljka, prijatelje nisu ni upoznali, a pitanje je i kada će se to dogoditi.

I sama Anabela je gostujući kod Meme Haljevca rekla da nije imala namjeru da ide na vjenčanje sve i da su je zet i kćerka uredno pozvali.

– Ne bih mogla ni da idem. Sad ću da vam objasnim kako to ide kod mene. Moje ponašanje isključivo zavisi od tvog ponašanja. Kakav si ti bio prema meni, ja ću isto tako da se ponašam. Ukoliko me pozoveš na neki lijep događaj iz tvog života, ja ću se praviti da si to uradio iz kurtoazije jer u međuvremenu ništa nisi učinio da me razuvjeriš da si se promijenio. Ja bih tamo bila smorena i osjećala se loše, jer sve što je gurnuto pod tepih nije do kraja riješeno, ne može da se tek tako prevaziđe. Puj-pike ništa ne važi. I te kako se desilo i ja ne opraštam – poručila je Anabela.

– Rekla sam šta sam imala i neću više o tome da pričam – poručila je Atijasova. S druge strane, Gagi ne zamjera što nije bio na ceremoniji, ali je oduševljen kako je sve izgledalo.

– Ja sam najponosniji i najsrećniji otac na svijetu jer je moje dete presrećno i svi joj se snovi ostvaruju. Njena sreća je moje najveće blago. Ponosan sam na Lunu i Marka jer su pokazali i dokazali šta je prava ljubav. Ponosan otac sam, ali i tast jer moja ćerka ima pravog muškarca pored sebe. Pokazao je kako muškarac voli i poštuje ženu. Moje srce oca je prepuno radosti. Želim im svu sreću i ljubav svijeta. I naravno, deka čeka svoju Miju nestrpljivo – poručio je Gagi.

