Sakićeva kćerka Đulkica ogorčena na Maksutovića: “Adile, Sinan nije Rom, ostavi mog oca na miru!”

Naime, Đulkicu su Adilove riječi povrijedile, te mu je oštro zamjerila što spominje njenog pokojnog oca u kontekstu u kom ni on, da je živ, ne bi volio.

– Sakić i Šaulić porodice potiču od muslimana starosjedelaca Loznice. Sinan nikad riječ romskog nije znao niti zna bilo ko od nas i moj otac nema romsko porijeklo – poručila je Đulkica Adilu, koji joj je odgovorio:

– Draga Đulkice, nacionalnost nije isto što i vjeroispovijest. Naciju određuje genetika, mentalitet, tradicija, fizionomija i na kraju subjektivni osjećaj pripadanja nekom narodu. Ni Džej nije govorio romski jezik, ali u njegovoj porodici se održao duh i tradicija najveselijeg i najmuzikalnijeg naroda, čega se on nikad nije odrekao.

Maksutović je pokušao da se opravda i da Sinanovoj kćerki objasni da nije htio namjerno da uvrijedi njenog pokojnog oca, ali je nju to još više iznerviralo, posebno što je, prema njenom mišljenju, Adil dvoličan.

– Tužno je da neko ko je proveo toliko vremena sa Sinanom nema pojma ko je i šta je bio. Adil nam je dolazio u kuću, a sad tvrdi da je Sinan ono što nije. Poštujem Adila, ali ova njegova izjava mi je dvolična. Moj otac nije mogao da se odrekne nečega što mu nikad nije pripadalo, a to je romsko porijeklo. Ne znam zašto je uopšte bilo kome bitna nacionalnost. Mom tati to nije bilo bitno. Njega je boljelo uho ko je i šta je. Pjevao je za sve ljude. On je prvi put u emisiji kod Milomira Marića, poslije 40 godina karijere, rekao da nije Rom. Nije ga bilo briga da objašnjava ko je i šta je. Ili si čovjek ili nisi – rekla je za Svet.

Facebook komentari