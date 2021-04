“Imala sam tri moždana udara i infarkt” – Potresna ispovijest slavne pjevačice nikog ne ostavlja ravnodušnim!

Demi Lovato otkrila je u najavi dokumentarne serije „Dancing With The Devil“ („Plesa sa đavolom“), koja će premijerno biti prikazana 23. marta, šta joj se dogodilo nakon što se 2018. predozirala.

“Imala sam tri moždana udara, imala sam infarkt. Ljekari su tada rekli da mi je ostalo pet do 10 minuta života“, kaže Demi Lovato (28) u dokumentarcu u kojem njena prijateljica kaže: „Da li pričamo o he**inu. Da li o tome pričamo?“.

Kako se vejruje, Demi Lovato se predozirala upravo ovom vrstom droge. Pjevačica i glumica u dokumentarnoj seriji upoređuje sebe sa mačkom jer je mnogo puta preživjela, a zna se da se za ovu vrstu životinja kaže da imaju devet života.

„Znate, ja živim deveti život. Spremna sam da se ponovo bavim onim što volim, a to je muzika“, poručuje.

O posljedicama onoga što je doživjela rekla je: „Imam oštećenje mozga i danas se borim sa posljedicama. Ne mogu da vozim automobil jer imam mrtve tačke u vidu“. Dodala je da je dugo imala poteškoće sa čitanjem.

„Zaista je bila velika stvar kada sam uspjela da pročitam knjigu, recimo, dva mjeseca kasnije jer mi je vid bio toliko zamagljen“, istakla je.

„Prešla sam liniju koju prije toga nisam prelazila“, prokomentarisala je uzimanje prekomjerne doze narkotika.

U dokumentarcu od četiri nastavka pojavljuju se i pjevačicina majka Dijana de la Garsa, očuh Edi i sestra Dalas (33) kao i mlađa polusestra Medison. Trejler počinje fotografijama Demi Lovato iz djetinjstva, prikazima njene uspješne karijere u Diznijevim serijama, ali i burnih mjeseci koji su prethodili predoziranju koje ju je umalo koštalo života.

Prikazuje se i njena vjeridba sa Maksom Eričom (29) koja se desila u julu prošle godine, a onda i njihov buran raskid na društvenim mrežama koji je uslijedio dva mjeseca kasnije.

U seriji o Demi Lovato i njenim naporima da se izbori sa „demonima“ govore njeni prijatelji Kristina Agilera i Elton Džon, a ona je saopštenju povodom dokumentarca rekla:

„Prošle su dvije godine otkako sam se suočila licem u lice sa najmračnijom tačkom u svom životu, ali sam sada spremna da podijelim priču sa svetom. Prvi put ćete, sa moje tačke gledišta, moći da vidite kako se odvijala moja borba i trajno iscjeljenje. Zahvalna sam što sam uspjela da pređem ovo putovanje, suočim se sa prošlošću i konačno je podijelim sa svijetom“.

Reditelj Majkl D. Ratner rekao je da je snimanje dokumentarca počelo 2018. tokom svjetske turneje Demi Lovato „Lovato’s Tell Me You Love“ koja je okončana u julu te godine.

Demi je 24. jula, pred koncert u Nju Džersiju, prevezena u bolnicu u Los Anđelesu zbog predoziranja. Vatrogasna služba LA potvrdila je za magazin „Rolling Stone“ da je odgovorila na hitan poziv iz pjevačicinom doma, piše “Penzionisani“.

