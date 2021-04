“Zato ih i ‘gazimo’, nedopustivi su ti stomaci gdje je pupak kao volovsko oko!” – Đorđe David, poslije haosa u ‘Zvezdama Granda’

Nakon velike drame oko diskvalifikacije Vanje Knežević, Đorđe David takođe se našao u centru skandala kada je u šouu „Zvezde Granda” djevojci sa očiglednim viškom kilograma poručio da je „nedopustivo da tako izgleda”. Pojedinci su ga čak „prozvali” i da je mizogen zbog te kritike, pa je on odgovorio na sve – objašnjenjem zašto takmičari, pored pjevanja, moraju o mnogo toga da razmišljaju prije nego što počnu profesionalno da se bave ovim poslom.

– Kako im se mi obraćamo je med i mlijeko, obdanište, u odnosu na to kako će im se sutra obraćati menadžeri, producenti ukoliko postanu profesionalci. Kakve će sve opaske i kritike dobijati od publike ili od ljudi koji budu u prvim redovima. Sve što radimo je iz najbolje namjere. Ljudi kažu da smo sujetni, ma kakvi! Mi smo svi ostvareni i došli smo u situaciju da možemo da živimo od ovog posla. Ja sam njihov navijač, ali postoji nešto što je nedopustivo i nije pristojno pojaviti se na stejdžu takav – počeo je roker za „Blic”, pa nastavio: Onda su mi zamjerili da sam mizogen, ali kad uđeš u ovakav cirkus, onda pristaneš na sve to. Mi smo prije svega plaćeni od produkcije da budemo to sito koje će da prosije ono što treba da ostane u finalu. Da budem dopadljiv publici i djevojčicama koje „rokaju“ hamburgere i sa 19 godina imaju po 80-90 kila, u odnosu na svoj zadatak koji mi je dat od produkcije – naravno da ću izabrati ovo drugo, jer sam tako čist pred Bogom i svojim kandidatima.

Na pitanje da li to znači da kandidati koji imaju višak kilograma ne mogu da budu zvijezde, rekao je:

– Važno je da kandidati znaju šta je fora, šta su njihovi limiti i da nije uvijek najbolja varijanta biti u zoni komfora, već da treba izlaziti iz nje. Svoje kandidate učim da je nepristojno biti fizički neskladan. Kod mene su i oni što nikad nisu otišli u teretanu počeli da vježbaju, koji nikad nisu držali dijete ni razmišljali o svojim velikim stomacima, gdje im pupak dođe ko volovsko oko. Počeli su da brinu i kada jedu i šta jedu. Kod mene je važno da sve te djevojčice ako im je Bog dao tu fiziku, to moraju da istaknu. Govorim šta su sve parametri koji moraju da postoje na sceni, bez obzira na pol. Surov je posao pjevanje, estrada, gluma, sve što ima veze sa stejdžom.

Javnost, iako smatra da nije toliki problem skrenuti pažnju nekome da zbog zdravlja i ostalih pogodnosti treba da redukuje kilažu, „uperila je prstom” u način saopštavanja, posebno kada su mladi u pitanju.

– Onaj ko je psihički jak izvuče to kao esenciju, pa radi na sebi iznutra pa napravi priču iz prevelike ljubavi. Dođu od nekih popunjenih žena do toga da izgledaju kao vamp ribe, e onda smo mi kao žiri najsrećniji i to su naše lične pobede i znamo da radimo dobar posao. A oni koji su sujetni i nesrećni ili nemaju disciplinu da to izguraju do kraja, oni sami otpadaju, to bude prirodna selekcija. Jedino gdje se povlačimo to je ako neko ima višak kilograma zbog bolesti.

Zatim, Đorđe je prokomentarisao i da li to znači da pjevanje nije za ljude koji nisu psihički jaki:

– Kad su žene u pitanju to jeste se*sistička priča, ona najsurovija, ali to publika traži. Nenormalno je da se pojavi djevojka od 130 kila kao Krstinja, recimo, to nije bolest. Ta djevojka je ždrala, ubijala brzu hranu. Ona je skinula 78 kila i njena osnova je pjevanje i fenomenalna je, ali to što je ona skinula tolike kile je pokazna vježba onoga o čemu pričamo. Kada postoji ljubav i posvećenost, onda dolaze rezultati i ona će sigurno biti finalista. Ne samo zato što peva dobro nego što je pokazala kako ovom poslu treba da se posveti.

Ako hoćeš sa mladim konjima da trčiš – potrudi se ili ispadaš iz voza – tvrdi on

– Postoje ljudi koji su pjevači i mogu da se pojave kako god hoće, ali to je takva rijetkost na stotine hiljada pjevača koliko nas ima. Imam 56 godina i mislite da mi se ide u teretanu? Ali sam sa mladim momcima koji izgledaju kao srebrni jahači, pa ako hoćeš sa mladim konjima da trčiš – potrudi se ili ispadaš iz voza. Pjevači su isto tako zamjenljiva kategorija, pjevači najviše trpe. Ali ako želim da uspijem, moram dobro da izgledam. Da ne pričam da mladi ljudi koji imaju višak i jedu smeće jako štete svom zdravlju, a na kraju i pjevanju.

Zato ih gazimo!

– Mi ih upravo zbog toga „gazimo” na taj način, da bi bili svesni u šta ulaze. Niko od njih nije tu došao a da ne zna šta može da ga sačeka, svi su oni svjesni za šta se prijavljuju. Oni žele da idu stepenicu više i nešto da nauče. Ako te ta vrsta koliko-toliko kontrolisane grube kritike, ne probudi u pozitivnom smislu, onda nemoj da se baviš ovim poslom. Ako ste došli na ovo najpopularnije takmičenje da biste svoju tezgu u kafiću podigli za 20 eura, trošite novac i naše vrijeme i nerve. Mi smo ovdje u zvijerinjaku i na nama je da odaberemo ljude koji zaslužuju da budu u finalu, a da li smo uradili dobro, vidjet ćemo poslije finala.

