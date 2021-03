“Poslije svega ona kaže da su Zvezde Granda prostakluk, i da je doživjela, MOLIM VAS, PSIHIČKO ZLOSTAVLJANJE” – Saša Popović bijesan, prvi put o diskvalifikaciji Vanje Knežević

Saša je, gostujući u jutarnjem programu na TV “Prva”, iznio svoju stranu priče.

– Ovdje se digla bura jer je to devojka od 18 godina, ja sam čekao da se malo stasti smire pa da onda dođem i pojasnim tu situaciju. Ta djevojka je poslije emisije dobila na hiljade poruka gdje su vrijeđali žiri, a njoj davali podršku, i šta je ona uradila, ona je na svoj Instagram stavila sve te najgore poruke, i još se zahvaljivala tim ljudima. To je bilo zaista neprimjereno, to je bilo za diskvalifikaciju – počeo je Popović.

Saša je naveo da je produkcija nakon toga razmatrala da Vanju ipak vrati u takmičenje.

– Kad smo razmišljali da je vratimo u takmičenje, ona je stavila na svoj profil da su “Zvezde Granda” mizoginija, mediokritet i prostakluk, i napisala da je srećna što je zauvijek završila sa ovakvim vidom takmičenja i rekla je svim novinarima da je doživjela psihičko zlostavljanje i maltretiranje, znate li vi šta je to. Za Vanju Knežević su negativni komentari bili najveći marketing u “Zvezdama Granda”, i sad poslije svega ona kaže “srećna sam što sam završila sa ovakvim vidom takmičenja i doživjela sam psihičko zlostavljanje”, molim vas, psihičko zlostavljanje – bio je vidno ljut Popović u emisiji.

Saša je zatim naveo da produkcija pred snimanje emisije svakom takmičaru predočava pravila ponašanja.

– Zabranjeno je stavljati i šerovati na svoje profile pogrdne komentare, naši organizatori im uvijek to kažu, oni su upoznati i upozoreni. Meni je žao što je Vanja diskvalifikovana, ali ovo ponašanje, to ne može tako. Da smo je ostavili, tako bismo drugim takmičarima poslali poruku da smiju to da rade. Znate gdje ste došli, u kakvo takmičenje, i ovo je jedino takmičenje koje može od vas da napravi nešto, pamet u glavu djeco, ja kao produkcija moram da štitim žiri, kada takmičari dobiju negativne komentare moraju da se nose sa im – rekao je Popović.

On se osvrnuo i na to što je 19 kandidata čija je mentorka Marija Šerifović izjavilo da će napustiti takmičenje zbog ove situacije.

– Ja sam rekao Mariji da im objasni da, ukoliko napuste takmičenje, više nikad neće moći da se takmiče, neće snimati nikada za “Grand” i neće se pojavljivati u “Grandu” – rekao je Saša, a potom prokomentarisao i šuškanja da Marija Šerifović napušta žiri “Zvezda Granda”:

– Marija napušta takmičenje? Marija, ako nas gledaš, Marija molim te nemoj da napustiš. Ma o tome nema govora, žiri će ostati takav, u novoj sezoni imamo novu scenografiju, bićete šokirani kako će sve to izgledati.

Podsjetimo, Vanja je mnoge oduševila svojim nastupom u pretposljednjoj emitovanoj emisiji, kada je pjevala pjesme “Što te nema” i “Bitanga i princeza”, međutim nije se svima dopao njen performans, zbog čega je naišla na oštre komentare pojedinih članova žirija.

Nakon toga, mnogi su riješili da stanu na stranu mlade pjevačice, te je ona dobijala poruke podrške koje je delila na svom Instagram storiju, posljie čega je diskvalifikovana, prenosi “Blic“.

