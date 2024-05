ASTROLOGIJA OTKRIVA – Ljude rođene na ove datume u narednih godinu dana čekaju sudbinske promjene

Jupiter, planeta blagostanja, bogatstva, radosti, sreće i velikodušnosti, 26. maja ulazi u novi znak Zodijaka – Blizance, i to poslije perioda od 12 godina, a ostaće u njemu malo više od godinu dana, odnosno do 9. juna 2025. godine. Ovaj period će dijelom biti izrazito prosperitetan, posebno u narednih mjesec dana, nakon čega će se pokazati da neće biti toliko pozitivan kako je djelovalo na prvi pogled.

Naime, Jupiter u Blizancima donosi pomalo zbunjujuć horoskop, u jednom periodu donijeće vam sjajne prilike, mogućnost da pomjerite granice u nekoj oblasti vašeg života, postignete ono čemu dugo težite ili dosegnete novi nivo u nečemu, a u drugom periodu donosi intenzivnu napetost, borbu za novi životni standard i borbe da iskoristite prilike koje su vam date.

Jupiter će biti ovako buran jer će veći dio tokom boravka u Blizancima biti u kvadratu sa Saturnom, što će od avgusta 2024. donijeti ozbiljne prepreke u realizaciji nekih planova i veliku potrošnju energije i životne snage. Moguće je da ćete morati da se borite i „kidate“ za neku novinu i boljitak koji su vam iskrsli u povoljnom periodu djelovanja Jupitera, odnosno u periodu od januara do kraja jula.

Jupiter u Blizancima najviše će uticati na ljude rođene u ovim periodima i ovim godinama:

Prethodni put je Jupiter bio u Blizancima u periodu do 22. jula 1988. do 30. jula 1989, potom od kraja juna 2000. do 12. jula 2001. i na kraju od 12. juna 2012. do 25. juna 2013. godine.

Važno je obratiti pažnju na ove periode, jer svi oni koji su rođeni u tim razdobljima, kao i oni koji u 2024. pune 12, 24, 36, 48, 60, 72 i 84 godine, najviše mogu da osjete promjene u svojim životima i uticaj ovog tranzita.

Svi oni ulaze u vrlo specifičan period koji im daje šansu da postave nove ciljeve u karijeri i profesionalnoj sferi, te da se popnu na društvenoj ljestvici. Ako vam karijera nije prioritet, možete da preispitate svoje preferencije, promijenite gradaciju životnih vrijednosti ili ključne poglede na svijet. Vaša životna filozofija pretrpiće promjene koje će se odraziti na vas u narednih 12 godina – zato je ovaj period toliko važan. Ovo je vaša prilika da stvorite čvrstu osnovu za buduće uspjehe i to ne bi trebalo da propustite, prenosi Žena Blic.

Takođe, ljudima rođenim u navedenim periodima mogu da se dese sljedeće stvari u narednih godinu dana:

mogu se udati ili oženiti

mogu postati roditelji ili začeti dijete

mogu postati baka ili djed

mogu dopuniti obrazovanje ili upisati novi kurs/fakultet/školu

mogu pokrenuti novi projekat

mogu kupiti novu nekretninu ili se preseliti

mogu promijeniti posao ili pronaći prvi posao

mogu dobiti značajnu materijalnu povišicu, toliku da će uticati na autoritet i status društvu, piše Alo.

