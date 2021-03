Sjećate li se nje? Karleuša ju je u ‘Zvezdama Granda’ nazvala munđom: Evo kako sada izgleda, svi iznenađeni transformacijom

Među onima koji su prošli, narodski rečeno, kao “bosi po trnju” bila je 2016. godine i Ivana Munđa.

Nakon njenog nastupa, pored Dragane Petrović Maze, Jelena Karleuša je na njen način iznijela nekoliko rečenica na koje bi malo koji kandidat podnio bez suza.

– Imala si sreću što je pored tebe stajala djevojka koja se zove Ivana Munđa. Ona je stvarno Munđa. Ti si, djevojko, munđa. Ti imaš energiju munđe. Ti nisi ništa pružila. Pokazala si energiju kao kada bi pjesmu Saše Kovačevića pjevao sveštenik. I to nije smiješno. Ti, djevojko, za zvijezdu nisi. Sa druge strane, pjevala si pjesmu “Ljubi me brzo”, a kada bi meni neko tako rekao da želi da me ljubi brzo ja bih vrišteći pobjegla jer bi to bilo jako sporo umiranje. Munđa, stvari se nekada već same po sebi nazovu sudbinski onako kako jesu. Dragana Petović Maza je stvarno blistala večeras pored djevojke koju je život sa pravom nazvao Munđa – zaključila je Karleuša.

Ivana Munđa zaista nije dogurala do finala u spomenutoj sezoni, te je samim tim “Grand” nije uzeo pod svoje okrilje.

Ipak, Ivana i danas nastupa, izvodeći etno muziku, a da li će jednog dana postati zvijezda i demantovati Jelenu, vrijeme će pokazati. Sudeći prema komentarima na društvnim mrežama, Munđi pratioci poručuju da izgleda bolje nego ikad jer je poradila na stajlingu i uopšte vizuelnom predstavljanju same sebe.

A ova slika je oduševila fanove:

