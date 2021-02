Veljko Ražnatović pojasnio svoje stavove o Đorđu Balaševiću: “Ja prostak, a on pjevao u slavu Oluje?”

Javne ličnosti se utrkuju ko će emotivniji status da mu posveti i objavi fotografiju sa njim, ipak ima i onih koji pored pesama više pamte neke druge Balaševićeve riječi, piše “Kurir“.

Veljko Ražnatović je naišao na oštre kritike javnosti zbog svog stava o Panonskom mornamu, a sada ih je pojasnio.

“Vidim da je moja izjava vezana za lik i djelo pokojnog kantautora Đorđa Balaševića uzburkala duhove u srpskoj javnosti, pa se pitam da li je to gore ili ono što je on svojevremeno rekao pred širokim auditorijumom u Hrvatskoj: ‘Ja govorim jednu iskvarenu verziju hrvatskog, takozvani srpski’. Pjevao je i u Puli 2016. godine, i to 4. avgusta, pred Hrvatima, dan uoči obilježavanja ‘Oluje’, akcije etničkog čišćenja Srba sa prostora Hrvatske“, kaže Veljko i dodaje:

“Istina je da ja ovakav stav o njemu imam još od ‘iskrivljenog hrvatskog’ i nije se promijenio. Taj stav se nije pojavio sada kada je kantautor preminuo, pokoj mu duši. Mišljenja ne mijenjam često, a licemjerno je kada pojedini pišu ružno o Balaševiću, a sada, kada sam ja iznio svoje mišljenje, kažu da sam prostak“.

Sin Arkana i Cece Ražnatović napominje da nikada nije vrijeđao Balaševića.

“Ja ga vrijeđao nisam, nemam razloga, ne znam zašto sam ‘prostak’ za razliku od njih koji su ga nazvali ‘gov…..’? Meni samo svakodnevno kroz glavu prolaze slike ubijenih, mučenih Srba, kolona gladne i uplakane djece i majki iz Knina, ‘Dara iz Jasenovca’, slike iz stratišta Jadovno, Stara Gradiška… A, podsjećam, Balašević je koncertom u Puli podržao upravo zločinačku akciju ‘Oluja’. Vidim da neki pokušavaju da ga operu tumačenjem njegovih riječi da se tada samo šalio pred Hrvatima? Nije mi ni najmanje smiješno, a iskreno, ne bi mi bilo ni da je, umjesto izrečenog, rekao ‘šalu’ da je ‘hrvatski jezik iskrivljena verzija srpskog’. Bezveze šala. Još jednom, pokoj mu duši, ali izdajnike ne volim“.

Na kraju je Veljko zaključio:

“Ja Srbin srpski čitam, pišem, u duhu srpskim duhom dišem, pa pjesmom srpskom dižem rod. Svoj jezik svaki narod čuva: Zašto njime svojim rodom biva, njim slađe kuša uma plod“.

