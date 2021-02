Vera Matović otrkila do sada nepoznate detalje o Šabanu: “Uvijek je spavao u hotelu, a mi u autobusu”

Pjevačica Vera Matović prisjetila se pokojnog Šabana Šaulića. Tom prilikom, ona je otkrila kako je prvi put upoznala Šabana.

Kako je istakla, pokojnom kralju narodne muzike niko ništa nikada nije zamjerao.

– Posljednji put nije bio skoro. On je odlazio u svoju vikendicu, nismo imali kontakt osim slavlja i veselja. Mogu da kažem da smo u startu počeli zajedno. On je imao svoj život. Nisam ja tom djelu pripadala, nisam odlazila u Krčedin, imala sam drugi život. Naš susret prvi je bio na angažmanu za odlazak u Novi Pazar. Moj suprug i ja smo otišli, tada sam prvi put nastupala. Njega i mene su pozvali, puno publike je bilo, a Šaban kasni. Publika revoltirana. Suprug ne iznosi harmoniku, ja ne iznosim stvari iz auta, on stiže. Ja odlazim po stvari, a onda su nam obili auto i ukrali haljinu. Pjevala sam u pantalonama, niko mi nije zamjerio. Ja kažem Šabanu “Zbog tebe su mi obili auto”. Ne sjećam se zašto je kasnio. Uvijek smo ga čekali. Opravdavali smo, niko mu ništa nije zamjerio. Čekali smo ga ispred hotela uvijek. On je uvijek spavao u hotelu, a mi u autobusu čekamo da idemo – rekla je Vera za srbijanske medije, prenosi “Avaz“.

