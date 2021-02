Oglasila se bivša ljubavnica Halida Muslimovića: “Preporučujem mu da zakupi tezgu na pijaci i vrati se prodavanju paprika!”

I dok Muslimović sprema žalbu na presudu kojom treba da plati Bašićevoj oko 600 eura, ni ona ne sjedi skrštenih ruku i najavljuje svoje dalje korake.

– Ko je Halid? Aha, to je onaj osuđeni nasilnik nad ženama u Banjaluci, isti Halid koji je osuđen pred Western unionom u Americi kao prevarant, onaj koji je osuđen u Prijedoru da mora da mi vrati dug od 78.000 eura. To je taj Halid! Sud i pravda se pobjeđuju dokazima, a ne klevetama. Ja mu preporučujem da sebi zakupi tezgu na pijaci u Prijedoru i da se slobodno vrati starom zanatu – prodaji paprika na pijaci, jer sa ovom mrljom koju ima neće moći da pjeva ni u jednoj zemlji na svijetu.

– Klevete koje izgovara niko ne ferma, jer mu je ego povrijeđen, on dobro zna da neće moći da kroči u Australiju, Ameriku, Englesku i Kanadu jer mi ne primamo nasilnike – rekla je ova poslovna žena i najavila nove tužbe protiv pjevača, ali i protiv njegove kćerke Lejle Muslimović, za koje tvrdi da su počinili još jedno krivično djelo, kako prenose srbijanski mediji.

– Moj advokat će uložiti žalbu Višem sudu da Halid dobije uslovnu kaznu zatvora jer želim da zaštitim druge žrtve od njegove šake, a meni nijedna kazna ne može da pomogne za zaboravim noć kad me umalo nije ub.o! Moj advokat i ja smo došli do saznanja i uspjeli smo da prikupimo dokaze o prenosu vlasništva Halidove imovine, tačnije kuće, na ime njegove kćerke Lejle, što je još jedno krivično djelo za koje će oboje da odgovaraju. Mi smo to prijavili i već nam je zakazano ročište za 23. februar – zaključila je Bašićeva.

Podsjetimo, nakon presude Halid Muslimović je iznio ozbiljne optužbe na račun Bašićeve, tvrdeći da mu je nudila da se bavi transportom n.rkotika, te da krije svoju kriminalnu prošlost.

– Cijela estrada zna ko je Sonja, samo niko nema mu.a da kaže išta o njoj, jer je se svi plaše. Svima njima je bila priljepak, u koji god grad Australije da su došli. Ona se tamo sukobila sa zakonom zbog dr.ge, u Australiji je imala i nekoliko zatvorskih kazni zbog počinjenih krivičnih djela, a meni lično je nudila da transportujemo ogromnu količinu dr.ge iz zemalja regiona do Australije, što me je šokiralo, i tada sam konačno odlučio da stavim tačku na naš odnos, jer sam ja poznat kao neko ko nikad žvakaću gumu nije ukrao, a kamoli šta drugo. To sam, takođe, prijavio policiji u Banjaluci i Prijedoru, međutim, niko ništa nije preduzeo povodom toga. Samo ću jedno reći, dok je ona trovala omladinu i narod bijelim prahom, ja sam ih trovao lakim notama – rekao je između ostalog, Muslimović, prenosi “Avaz“.

