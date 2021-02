RADA MANOJLOVIĆ SE KONAČNO UDAJE? Priča se da je pjevačica mjesecima u Harisovom rodnom mjestu, svi šuškaju o njihovoj svadbi!

Par je već šest godina u ljubavi, a tračevi o skoroj svadbi počeli su zbog njenog boravka u Gradačcu gde živi mladi pevač.

Neimenovani izvor tvrdi da pevačica poslednjih meseci redovno boravi s Berkovićem kod njegovih roditelja i da su Rada i Haris navodno već razgovarali o svadbi s roditeljima i dobili podršku.

Pevačica se nije oglašavala ovim povodom, ali je više puta do sada istakla da joj se ne žuri sa udajom.

“Moji su zadovoljni kada sam ja srećna, ne zamaraju me nekim formalnostima. Ako mene pitate, mnogo je važnija beba nego brak”, rekla je pevačica ranije.

Podsetimo, Rada se nedavno našla u centru skandala zbog priče kako ju je Kim Kardašijan iskopirala. Tim povodom pevačica se oglasila na društvenim mrežama i prokomentarisala slučaj:

– Da rezimiram, poenta nije kopiranje, već pogađajte? U pravu ste, licemerje. Tako da, tim smešnim stvarima ko je šta obukao i kad ja se stvarno ne bavim, niti me dotiče. Ali, licemerje me i te kako dotiče, a ima ga i previše i to ne želim nikom više da tolerišem, pa makar ću im na ovaja način staviti do znanja da znam, ako me razumete. Ovo je više pitanje duhovne satisfakcije – napisala je pevačica tada, prenosi Kurir

