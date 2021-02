Pogledajte djevojku Đorđe Davida! Ona mu je rodila kćerku, a krije je od medija! kad su vidjeli kako izgleda, svima je bilo jasno zašto je krije, kakva ljepotica

Poznati roker Đorđe David godinama je u dugoj i srećnoj vezi s lijepom Anom, s kojom je dobio kćerku Stašu, a sada objašnjava zbog čega žive na različitim adresama i zašto je “ludaku kao što je on neophodan lični prostor”.

– Simpatično mi je što svi misle da imam suprugu, a Ana je zapravo moja djevojka. Da sam htio da imam ženu, da mi pere i kuha, ja bih uzeo kućnu pomoćnicu, ovako mi uživamo u zajedničkim trenucima. Imati djevojku u ovim godinama je privilegija i san svakog muškarca, ona moj posao jako kapira i to je jedna jako inteligentna osoba, strahovito sigurna u sebe, jer samo tako može da uđe u jednu priču sa ludakom kao što sam ja. Prema tome, ona je moja prva sedmica na lotou, a za drugo redovno igram lutriju, pa će mi se valjda i ona desiti – kroz osmijeh priča čuveni roker i dodaje zbog čega žive život na dvije adrese:

– Ja sam kao mator čovjek dobio dijete i ti matorog čojveka ne možeš da mijenjaš. U ovom poslu u kom se nalazim da bih bio dobar djetetu i svojoj Ani, moram da imam oduška za sebe i za svoju kreativnost. Živimo odvojeno jer čim uđem u stan sve skidam sa sebe, jer mi je moj kvadrat – moja sloboda, gdje dajem sebi za pravo da se opustim i ostavim sve probleme, zadatke i obaveze na trenutak po strani. Imati bend, raditi “Zvezde Granda”, imati obaveze da radiš sa kandidatima, biti posvećen svom poslu i tačan u svemu je jako zahtjevno. Treba da budeš na svim poljima iznad prosjeka, to izaziva ogromnu odgovornost i moram da imam taj trenutak da se opustim. Odmah čim uđem u stan tražim tu slobodu, to je moj fetiš i moj momenat koji mi puni baterije. Tu stavljam mozak na čiviluk i osvježavam neke druge ideje, svoj bezobrazluk i sve što me inspiriše.

Đorđe je uveliko ušao u šestu deceniju, ali ne pušta da ga godine sputavaju, već živi punim plućima. Ipak, ono što mu dodatno pomaže da izgleda fit i dobro se osjeća jesu svakodnevni treninzi, koje ne propušta.

– Idem u teretanu četiri dana u toku nedjelje, jer imam toliko obaveza da svaki slobodan trenutak koristim za vježbanje i zdrav život. Poenta je da psihofizički budeš spreman za život, to je preko potrebno u ovom trenutku, kad oko nas vladaju virusi. Zato toplo preporučujem svakome da se aktivira, mnogima sam to pričao i poslije su mi zahvaljivali koliko im se život nabolje promijenio samo jer su krenuli da vježbaju – iskren je roker, koji je u toku pandemije izdao novi album, te na pitanje da li je to danas hrabrost ili ludost, odgovora:

– To je realnost i privilegija ljudi koji nemaju kalkulaciju u svojoj glavi i koji idu srcem. Ne mogu da gledam kad će šta da mi se stvori u životu, pa da tako da planiram, neću sigurno živjeti 150 godina.

Publika je vrištala od smijeha kad sam im pokazao zadnjicu

Đorđe je iznenadio mnoge kada je, nakon odigrane predstave “Se*s-bomb”, pokazao zadnjicu, a slika sa lica mjesta izazvala je buru komentara na društvenim mrežama, piše “Novi“.

– Uželjeli smo se predstave i varijanta je da smo odigrali nadahnuto, kao nikada do sada. Samim tim što su predstave krenule da se zakazuju to je već dovoljan pokazatelj da ova priča oko pandemije ide ka plusu, ove vakcine su svijetlo na kraju tunela. Aplauz je trajao toliko dugo i tom prilikom kad smo se vraćali šesti put na bis, bila je varijanta ‘i mi Cigani dušu imamo‘, pa sam uradio to što sam uradio, ali to je publici bilo slatko. Vrištali su od smijeha, šta drugo od ludaka poput mene očekivati nego tako nešto – kaže roker, te dodaje:

– Mi uvijek imamo neku varijantu za improvizaciju, nadahnuta smo ekipa jer i Marija, Tijana i Nikola su ljudi koji su jako kreativni. Mi predstavu nikad ne odigramo isto, zavisi sve od naše nadahnutosti. Meni je čudno da nekoj od žena koje igraju u negližeu nije palo na pamet da se na kraju pljesne po du*etu, već eto meni, ludaku, jeste. Ali to je publiku beskrajno nasmijalo i tome služi ovaj komad, da se publici maksimalno daš i da odu sa nekim utiskom kući. Mene još uvijek drže utisci od te večeri, prenosi “Blic.rs”.

