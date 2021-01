Nikad nije bila ovako surova! Neda Ukraden o slučaju Milene Radulović, obratila se i svim roditeljima!

Ni poslije pet dana otkako je obelodanjen slučaj Milene Radulović, koja je iznijela tvrdnje da ju je Miroslav Mika Aleksić silovao i zlostavljao, strasti u javnosti se ne smiruju. Javne ličnosti masovno iznose osude na profesorov račun i ohrabrenja na račun glumice, a tome se pridružila i Neda Ukraden. Ona je najprije uputila riječi podrške Mileni, pa se surovo okrenula grozoti koju je pretrpjela, a onda se obratila roditeljima.

– Obraćam ti se kao žena ženi, ali i kao majka kćerki, jer bi mi to mogla biti. Kao žena kažem ti bravo. Bravo za to što si ovim hrabrim javnim iznošenjem grozota koje su se tebi i ko zna kojim sve djevojčicama, dječacima dešavale, oslobodila svoju dušu i pustila da taj strasni teret polako odlazi iz tebe. A sada vidiš i to koliko nisi sama. Bravo zbog svih nesretnih, prestrašenih osoba koje trpe nasilje jer ih je sramota da prstom pokažu na uglednu osobu, koja ih prije svega psihički zlostavlja, a koje si ti sada ohrabrila da o tome javno progovore! Bravo za to što su ovim tvojim hrabrim činom pale maske “kreativnih” psihopata, koji su studiranje, pogotovu lijepih umjetnosti, i ko zna čega još, pretvorili u najružniju noćnu moru, doživotnu traumu mnogim mladim ljudima! Bravo jer si skrenula pažnju na licemjeran odnos u društvu prema djevojkama koje svoje breme straha, patnje i nesreće ne smiju da iznesu jer će biti žigosane! Bravo jer si spriječila da se zlo dalje širi i zaražava neke nove žrtve! A kao majka, pitam se, a pitam i roditelje: Da li je moguće da niste vidjeli u očima svoje djece suze, patnju, nesreću, očaj, strah, poniženje, bespomoćnost poslije časova sa nekim koga plaćate, a on uništava radost, samopouzdanje i normalan psihički razvoj vašeg djeteta – oštro je kritikovala roditelje, a zatim dodala:

– Da li je želja da vam dijete bude glumica, glumac, jača od poimanja o tome šta sve proživljavaju, šta se stvarno dešavalo na tim horor treninzima primjernijim kakvoj Legiji stranaca, nego učenju dramskih umjetnosti?! I najzad, sad sam shvatila zašto je žena u našim filmovima uglavnom (čast izuzecima) tretirana ili kao jadnica – ružna, glupa i nesretna domaćica koja rađa djecu, a koju muž vara, tuče i zlostavlja ili ko ku*va koju baja puni lovom, šamarima, prahom! Zato jer ga pišu i režiraju razne kreativne psihopate – zaključila je Ukraden, prenosi “24sedam“.

