Isplivala tajna pjevača Željka Šašića i pokojne Ksenije Pajčin skrivana 14 godina – Jedan detalj kida dušu!

Pjevačica Ksenija Pajčin izgubila je svoj život kada ju je 16. marta 2010. godine hicem iz pištolja usmrtio njen tadašnji dečko Filip Kapisoda, a zatim izvršio samoubistvo.

Iako je prošlo više od decenije od njene smrti, i dalje se saznaju neki detalji iz njenog života, a jedan od njih ima veze sa pjevačem Željkom Šašićem.

Naime, Željko Šašić i pokojna Ksenija Pajčin prije 14. godina su zajedno snimili pesmu, a ona nikada nije ugledala svjetlost dana, već stoji negdje u arhivi i čeka da bude objavljena.

Željko i Ksenija bili su najbolji prijatelji i pjesma je trebala da bude kruna njihovog prijateljstva. Još 2009. godine Ksenija je promovisala svoj album i sa Željkom je bila gošća u emisiji “Bravo šou” na televiziji Pink, kod Jelene Bačić Alimpić i on je tada ekskluzivno saopštio da su snimili duet i da je veoma uzbuđen zbog pjesme.

– Pjesma je temperamentna i tekst je interesantan. I tu negdje, kada sam je otpjevao i kada sam čuo, gotovo cijeli aranžman, u tome sam čuo nekoga kao što je Ksenija Pajčin. Vjerovala ili ne. Nespojivo, možda do sada. Pozvao sam Kseniju, ona je došla u studio, čula je, to se njoj svidjelo, otpjevala je svoju dionicu i ispala je jedna veoma interesantna pjesma. Nažalost, nismo stigli da je izmiksamo do ove emisije, zato što naš dragi snimatelj se nije nešto dobro osjećao ovih dana. Ali sigurno je da će to u najskorijoj budućnosti biti negde premijerno izvedeno. Dakle, neću reći da je to duetska pjesma Željko Šašić i Ksenija Pajčin, ali ću reći da je to izuzetan spoj. Žestoka je i temperamenta – rekao je tada Željko, a Ksenija se nadovezala:

– Jako je temperamenta. Pozdravljamo snimatelja. Ja mislim da je to duetska pjesma – izjavila je tada pjevačica.

Željko Šašić je sada, nakon 14 godina ispričao šta se dogodilo sa pjesmom i zašto nikada nije ugledala svjetlost dana.

– To je bila čvrsta i moderna melodija, gdje, uglavnom, ja pjevam, a bio je jedan dio koji je strašno odgovarao Ksenijinoj energiji. Bilo je na nekoliko jezika i ona je repovala na španskom i engleskom. Taj tonski zapis je ostao u jednom studiju, to postoji u arhivi, ali nikad nismo objavili sve to. To smo snimali nekoliko godina prije njene veze sa problematičnim dečkom. Spot smo takođe htjeli da napravimo, ali, nažalost, nismo to sve realizovali. Znate kako, pjevači snime masu pjesama, ali ne objave sve. Možda se to iskopa i objavi jednog dana, nisam razmišljao o tome – otkrio je Šašić tajnu čuvanu 14 godina, piše “Srbija Danas“.

