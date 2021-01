Oglasio se Rialdin otac potresnom porukom, napisao samo ovu rečenicu: A jeste li znali ko je on? Objavljena slika

Otac zadrugarke je apelovao na svoje prijatelje na mreži “Facebook” da Rialdi budu podrška i da je ne osuđuju.

– Nemojte ljudi Rialda mi je suza u oku, bori se za sebe ko i mi svi. Podržite je, dijete je ona – poručio je Amir na svom profilu.

Rialda Karahasanović je pomenula u Zadruzi da je njen otac muzičar.

Amir Karahasanović je ugledni muzičar iz Sarajeva. Interesantno je da je Amir prije više decenija u bendu “Sarr E Roma” zamijenio Harisa Džinovića, koji je do tad bio vokal ovog benda.

– 1987. godine sam došao u “Sarr E Roma” i nastavio sa braćom Pavlović do 1992. godine, a nastavili smo 1997. godine. Snimili smo pet albuma i radili smo zajedno 20 godina – otkrio je Rialdin otac.

Amir sada nastupa kao solo, tačnije nastupao je do epidemije virusa korona, a nada se, kada prođe kriza koja je pogodila cijeli svijet, da će ponovo moći da se posveti svojim nastupima i druženju sa publikom. I ne samo to. On planira uskoro da publiku obraduje novim pjesmama, prenosi “Novi“.

