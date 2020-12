Žena od sultana otkrila da li ulazi u Zadrugu – Pjevačica progovorila o teškom periodu, roditeljima i poslovnim gubicima

Iako su brojni detalji iznijeti u javnost, Milentijevićeva još uvijek nije spremna da o svemu priča detaljno.

– Nisam još uvijek spremna da pričam o svemu. Nadam se da imate razumijevanja. Roditelji su uz mene u ovom teškom periodu i to mi je najbitnije od svega. Prijavila sam nasilje, jer sam željela i drugim ženama da poručim da je bitno prijaviti nasilnika – kaže Tijana.

Hitom „Žena od sultana“ ova pjevačica je nedavno uspjela da dođe u žižu javnosti. Mnogi su hvalili kako njen glas tako i stas. Prelaskom na vedrije teme pjevačica otkriva da su joj moćni ljudi nudili razne skupe poklone, ali, kako kaže, takve ponude odbija.

– Kad se bavite ovim poslom, ljudi nekako uvijek primijete vaš fizički izgled. Tako je bilo i sa mnom. Bilo je raznih udvaranja nakon hita koji sam izbacila. Momci su se utrkivali koji će osvojiti moje srce, ali uzaludno. Bilo je tu i aviona i kamiona, raznih poklona, lančića, nakita, parfema, ali sam odlučila sve da ih odbijem – kroz osmijeh kaže Tijana, koja je zbog dečka s kojim je sanjala velike snove odlučila da odbije one koji su joj nudili materijalno. Ni ne sluteći šta je čeka.

Bez obzira na privatne probleme, ona kaže da joj je ova godina bila plodna poslovno.

– Kockice su se jednostavno poklopile. Bez obzira na novonastalu situaciju u ovoj godini gdje je korona preovladala, meni je bila najuspješnija poslovno do sada. Koliko god mogu, trenutno uživam u svojih pet minuta. A između ostalog, zašto i ne bih? Nastavka popularne pjesme će sigurno biti, ali ne smijem još uvijek da otkrivam u kakvoj formi. Vjerujem da će i ovoga puta biti veliko iznenađenje za sve, jer smo kao i do sada navikli da iznenađujemo publiku. Mnogi me baš pitaju da li ti smeta što te nazivaju ženom od sultana, a ja im uvijek kažem ne! Moram reći da mi čak prija – kaže Tijana.

Tijana ne krije da je dobila ponudu da uđe u rijaliti-program „Zadruga“.

– Tačno je da se pričalo o mom ulasku i tačno je da je bilo ponude, ali je sve to malo preuveličano. Ja sam naravno ulazila, ali samo povodom prve žurke u „Zadruzi 4“ na kojoj sam nastupala sa svojim bendom. Ne planiram da postanem rijaliti takmičar – kaže pjevačica, prenosi “Blic“.

