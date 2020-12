Mišel otkrio šok detalje iz Šabanove porodice, pecnuo Gocu, a ovo je rekao o Ildi i Mihajlu!

Zadrugar je pričao o srodstvu s pjevačima, a potom je rekao da nije prisan s njihovom djecom. Mišel je istakao da su Ilda i Sanela uvijek smatrale da su, pošto su Šabanova djeca, malo drugačije.

– Pamtim Šabanovu majku kad smo dolazili u Šabac. Ide Šabanova kuća, pa moja iza. On je bio mojoj babi djever, brat od tetke mom dedi. On, Hasan i moj deda su djeca od tri rođene sestre, s tim što moj deda nije bio pjevač. Ali je polubrat mog dede s majčine strane bio je ozbiljan pevač, on je učio Šabana da pjeva – počeo je Mišel, a Čorba ga je pitao da li je bio u kontaktu sa Šaulićem i njegovom djecom.

– Nisam imao neki kontakt sa Šabanom. Dođem u Šabac, izgrli me, izljubi, ali nismo bili prisni. Znam Ildu, Sanelu i Mihajla, ali nemam neki odnos s njima. Nemamo mi neku komunikaciju, kad se vidimo, izljubimo se, pozdravimo se. Ja sam živio u Holandiji, nismo bili toliko prisni. A i oni su po tom pitanju malo čudni. Malo su u fazonu “mi smo Šabanove kćerke” – rekao je Mišel u “Zadruzi”, a potom šapnuo i da je Goca Šaulić uticala na to.

– Njegova žena je uvijek bila za njenu familiju, a za nas… Ali šta da se radi – rekao je on. Mišel je otkrio i da je Šaulićeva majka bila divna žena, kao i da je pjevač od nje naslijedio tu vrlinu, prenosi “Pulsonline“.

Facebook komentari