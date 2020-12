RASTU U ZATVORU POSJEĆUJE SAMO 1 ŽENA: Nije Ana Nikolić, evo ko je ona – OGLASIO SE ADVOKAT I SVE OTKRIO

Reperu Stefanu Đuriću Rasti Viši sud drugi put produžio je pitvor 1. decembra, za još 30 dana, a kako nam je potvrdio njegov advokat, za sve vrijeme provedeno u pritvoru pjevač nije vidio kćerkicu Taru, niti ima mogućnost da se putem telefona čuje sa njom.

Naime, dozvolu da posjećuje Rastu tražila je i ima samo njegova majka, dok reperova bivša supruga, pjevačica Ana Nikolić ne posjećuje bivšeg i oca svoje kćerke u pritvoru, gdje se nalazi skoro tri mjeseca.

– On ima dozvolu da ga posjećuju određena lica koja su tražila dozvolu, za sada znam da je to samo majka. Za bivšu suprugu, Anu, čujem iz novina, ali iz predmeta to nisam vidio ni čuo, Nikad mi se nije desilo u karijeri da neko dolazi, a da ja ne znam za to, tako da je to nemoguće – rekao je Rastin advokat Uroš Milosavljević za Telegraf Jetset.

– On nema mogućnost telefonskog poziva, on ne izdržava zatvorsku kaznu, pritvorenik je kao i svaki drugi i nema mogućnost da koristi bilo kakav mobilni telefon – dodao je.

Protiv Ðurića i B.L. Više tužilaštvo u Beogradu vodi istragu zbog sumnje da su izvršili krivično delo – nedozovljena proizvođnja i stavljanje u promet opojnih droga, za koje je zaprećena kazna od tri godine do 12 godina zatvora. Rastin advokat tvrdi da je reper nezakonito u pritvoru, jer je opojne droge imao za spostvenu upotrebu, a ne za prodaju,piše Telegraf.

– Sljedeće ročište je kada istekne 30 dana po ovome, po automatizmu će odlučivati, samo tada ne Viši sud, nego Apelacioni sud. On je trenutno, kao i od početku nezakonito u pritvoru i nadam se da će ga što pre pustiti. Rješenja su nezakonita jer mu se na teret stavnja krivično za koje ne postoji nijedan jedini dokaz – rekao je on.

– On je imao supstance za sopstvene upotrebe, a ne za prodaju, oni njemu stavljaju na teret da ima namjeru da prodaje, bez ijednog jendig dokaza, što njegov boravak u pritvoru čini nezakoniti. Ne samo da ne postoje dokazi, nego je opštepoznata činejnica čime se čovjek bavi i čime se čovjek ne bavi – istakao je advokat i dodao da repe ima isti tretman kao i osali pritvorenici.

– Rasti odlazim rednovno u posetu u zatvor, kao i svakom pritvoreniku. On je kao i svi ostali, on nema ni pozitivan ni negativan tretman u odnosu na nekog drugog pritvorenika, prosto kao i svi ostali.

