Imala 142 kg, smršala 60, a Popović joj plaća operaciju skidanja viška kože: Kristinja je doručkovala pasulj, a evo šta sad jede

Podgoričanka je ima 142 kilograma kad je otišla na operaciju smanjenja želuca, jer više nije mogla da sluša kritike žirija muzičkog šou-programa na račun svog izgleda. Za devet mjeseci skinula je 60 kilograma i sada je jedan od favorita za pobjedu “Zvezdama Granda”.

Planira još da smrša, a zatim da ode na operaciju uklanjanja viška kože, koju će navodno platiti direktor “Granda” Saša Popović.

“Želim da izgubim još 15 kilograma, a potom da se riješim viška kože. Saša Popović mi je rekao da će mi pomoći šta god mi bude trebalo. Obećao je da će platiti tu operaciju. Mnogo sam mu zahvalna na tome – priča mlada pevačica.

Krstinja se takmičila i “Pinkovim zvezdama”, a sada je već drugi put u “Zvezdama Granda”. Kaže da joj je kilaža bila kamen spoticanja u karijeri.

– Žiri mi je uvijek zamjerao zbog viška kilograma, pa i Popović. Sad mi prognoziraju pobjedu! Mislila sam da super izgledam, ali kad sam se vidjela na televiziji, šokirala sam se! Onda mi je na jednom slavlju prišao gost i pokazao mi na slici kako je izgledao prije operacije želuca. Raspametila sam se koliko je smršao, pa sam odmah zakazala intervenciju, koja je dobro prošla. Sad više ne mogu mnogo da jedem. Kad sam baš gladna, pojedem četiri zalogaja! Za devet mjeseci sam sa 142 kilograma spala na 82 kilogama – otkriva Todorovićeva, prenosi “Kurir“.

One objašnjava zašto ranije nije mogla da smrša.

– Govorila sam: “Još samo danas da se najedem, pa ću od sutra na dijetu”. Deset dana bih imala volju, pa bih posustala. Radila sam test intolerancije na hranu, probala hrono ishranu, liposukcijsku dijetu… Malo bih smršala, pa bi mi se sve vratilo – priča Podgoričanka i priznaje da je jela krijući se i od supruga Bogdana, s kojim je tri godine u braku.

– Govorio mi je da me voli takvu kakva sam, ali da se brine za moje zdravlje i kako ću jednog dana da iznesem trudnoću. Jedva sam čekala da ode na posao, pa da jedem. Takođe, radila sam do rano ujutru svirke, pa sam doručkovala gulaš, pasulj… Nisam mogla da zamislim dan bez pune činije čipsa. Sad se sve to proijmenilo!

OVO JEDE KRISTINJA TODOROVIĆ

Doručak

Ujutro mi prija nešto tečno. Poput čorbe i potaža

Ručak

Riba i malo salate. Ništa začinjeno jer me od toga boli želudac.

Večera

Nekoliko kašika supe

SAVJET: Nikada ne grickajte između obroka!

