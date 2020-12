Džej je pred smrt sve oprostio Adilu! 7 godina nisu razgovarali jer mu je pretukao kćerku, a onda se desilo ovo

– Džej Ramadanovski oprostio je sve zetu Adilu Maksutoviću prije smrti, kaže za kum pokojnog pjevača Zoran Jagodić Rule!

– On punih sedam godina nije razgovarao sa Adilom, jer je pretukao njegovu kćerku Anu! Pokojna legenda se prije smrti povjerila prijatelju da svima sve prašta!

– Njih dvojica se nisu dugo čuli. Svi znaju šta se desilo i zbog čega je Džeja to zaboljelo. Nije lako preći preko takve stvari, posebno kad je riječ o kćerki. Ipak, imao je veliko srce i nikome ništa nije zamjerao. Adil je njegov klinac iz kraja, učio je od njega, svuda išao sa nama. Znam da mu je sve oprošteno – priča Rule i dodaje:

On dodaje da porodica i dalje ne može da prihvati da Džeja nema:

– Svima je teško. Ani, Mariji, njegovoj prijateljici Andrijani, kao i spremačici Dari, koja je bila kraj njega kad je umro. Unuku Adrianu su rekli šta se desilo, mnogo je tužan. Otišao je Don Čičo, naš brat, balkanski Maradona. Džej nije bio ni Šaban ni Sinan, on je Maradona. Takav život i takva brzina, to je Maradona.

Pjevačev najbolji drug objašnjava zbog čega ga Džej podsjeća na slavnog fudbalera. Kaže, s njim nijedan dan nije bio običan, a energije je imao na pretek.

– Sjećam se, svirao sam u Lazarevcu i kažem mu da se uveče nađemo u Barajevu. Zovem ga da vidim gdje je, on mi kaže da je prešao granični prijelaz između Srbije i Bosne. Pitam ga: “Gdje ćeš tamo kada sam ti rekao Barajevo?”, a on mi odgovara: “Rekao si Sarajevo!” Jednom mi kaže da za vikend nastupamo u Beču i javim drugarima da nas sačekaju. Petak po podne, mi na aerodromu, dolazimo da se čekiramo, kada ja vidim mi letimo za Berlin. Kažem mu: “Čovječe, rekao si idemo za Beč!”, a on mi odgovara ” Beč, Berlin, isti đavo.” Eto, takav je bio – sa suzama se prisjeća muzičar, prenosi “Kurir“.

