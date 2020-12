Estrada se oprašta od Džeja – Jana saznala u emisiji, pa briznula u plač, a Lukas od suza ne može riječ da izgovori

Kolege sa estrade oprostile su se od legendarnog pjevača, koji je iza sebe ostavio najveće hitove.

Jana Todorović saznala je za Džejevu smrt tokom emisije “Premijera”, pa je odmah počela da plače. Jana je otpjevala njegovu pesmu “Nedelja” u suzama, pa je naglasila kako je Džej uvijek bio divan prema mlađim pjevačima i bio spreman da pomogne.

“U smiraju dana, utihnulo srce tvoje“, napisala je Lepa Brena na mrežama uz fotografiju sa Džejem.

“U šoku sam, saznao sam prije deset minuta. Otišao je najveći boem među nama i po načinu života i po pjesmama koje je pjevao. Pamtiću ga kao velikog prijatelja, kao brata koji mi je mnogo pomogao u karijeri. Počeo sam kod njega u Bombu i postali braća“, rekao je Aco Pejović za “Kurir“.

“Džej je bio jedan od najboljih ljudi s najvećom dušom. Toliko je volio ljude da je svojom dušom mogao da zagrli cijeli svijet. Bio je najmuzikalniji od svih nas. Mogao je još da živi, da pjeva. Prije nekoliko mjeseci sam rekao da bi i sada mogao da pjeva sedam dana uzastopno po dva koncerta dnevno za ogromnu cifru koliko su ga ljudi voljeli. Mogao je da radi više od svih nas. Niko nema takvih pjesama kao Džej. Samo on na jednom albumu ima 10 pjesama i svih 10 su hitovi“, rekao je Saša Matić.

“Izgubio sam mog brata…Ne mogu više da pričam“, bilo je sve što je Aca Lukas izgovorio za “Alo!“.

“Jako sam utučena, razočarana, teško mi je i ne znam šta bi više rekla. Imali smo veliki hit “Slavija”, imaću lijepo uspomenu na naše druženje. Bio je mnogo dobar za druge, ali za sebe nije. Čuli smo se prije nekih mjesec i po dana, ali sam bila upućena u sve svakodnevno preko kuma Ruleta. Tužno!“, rekla je Mina za “Kurir”.

“Laka mu crna zemlja. Svirao sam sa Džejom svadbe po Italiji, Beču, Švajcarskoj. Uvijek je bio pozitivan lik, nikog nije mrzio, voljeli su ga i bijeli i crni ljudi. Ostavio je mnogo hitova. Hvala mu!“, rekao je Mirko Kodić za “Kurir”.

“Naš prijatelj ga je doveo i rekao da mali zna da pjeva. Nažalost i Zoki je pokojni. Džej nam je pjevao, igrao, bili smo fascinirani, taj glas, ta energija, jedna duša, ali znate kako – ovaj posao je surov i ne podnose ga svi isto, on kao da je cijeli život terao inat životu. Piće, droga… Nije on jedini. Futa se jako čuo sa njim, a ja nisam, zbog korone i svoje bolesti. Nisam imala pojma, to sam čula prije 15 minuta i bila sam u šoku. Ja sam stripila, taj njegov inat, nije trebalo to da radi… Ja sjedim kući, idem na terapije, idem po ljekarima“, rekla je Marina Tucaković u “Premijeri”.

“Nedjelja, a više vas ja zagrliti neću… Upravo sam saznala da je zauvijek prestalo da kuca veliko srce našeg Džeja. Baš u nedjelju. Daleko negdje sad, na put bez povratka, naš sin se spremio i otišao. Nek ti je blistav i svetao taj put, dragi kolega. I neka ti je laka zemlja i vječnost. Iskreno saučešće porodici, prijateljima i svima koji su ga voljeli. Ana i Milutin“, napisala je Ana Bekuta na Instagramu.

“Nikada se više neće ponoviti takva duša, takav osmeh, takav humor. Ne ponavlja se više ni takva boja glasa. O pjesmama i da ne govorim. Ja sve i da hoću ne mogu te nikada zaboraviti jer se bez tvojih pjesama ne živi, ne voli i ne veseli. Neka te anđeli čuvaju“, napisala je Marija Šerifović.

“Počivaj u miru, brate moj“, napisao je Đani na mrežama.

“Sa velikom tugom sam primila vijest da nas je napustio Džej. Bili smo kolege, saradnici, prijatelji, nadam se i tješi me misao da je na boljem mjestu. Bio je prije svega dobar čovjek, a onda i vrlo poseban i specifičan glas. Ostavio je veliki trag u muzici i na estradi i znam da nisam usamljena kada kažem da će nam svima nedostajati. Vječna ti slava dragi Džej“, napisala je Snežana Đurišić.

“Neka vam je laka zemlja“, napisala je Anastasija.

“Legendo, počivajte u miru“, napisala je Aleksandra Prijović.

“Kakva j*bena godina! Počivaj u miru legendo!“, poručio je reditelj Miloš Avramović.

Facebook komentari