“Jedna nozdrva pozitivna, druga negativna” – Pjevačica šokirana rezultatima testa, želi nazad svoj novac

– Nemam simptome. Testirala sam se na kovid 19. Ista ambulanta. Lijeva nozdrva pozitivna. Desna nozdrva negativna – napisala je Badu te dodala da je ljekar prijavio samo pozitivan rezultat, piše “B92”

Erika se tog dana testirala tri puta.

– Ovo je moj treći brzi test u 24 sata. Mi se svi uvijek testiramo prije svakog nastupa. Prije ovog sam se testirala dva puta i lijeva nozdrva je bila pozitivna, a desna negativna. Moramo da istražimo ove testove, želim svoj novac nazad – dodala je kasnije uz snimku, a objavila je i rezultate testova kao dokaz.

This is my third rapid test in 24 hours. SMH. It’s routine to take c19 test before a livestream broadcast for all band and crew. Earlier I took 2 and one was positive the other neg in separate nostrils ?? We need to investigate these tests further. I want my $ back . pic.twitter.com/AFIfX9Kg1q

— ErykahBadoula (@fatbellybella) November 13, 2020