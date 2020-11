Žena “Zvezde Granda” je fatalna ljepotica: Zbog nje mu mnogi muškarci zavide, a kad je budete vidjeli sve će vam biti jasno

Prva pjesma “Njeno” naišla je na dobar odjek kod publike, a onda se pjevač na neko vrijeme povukao iz medija. Posvetio se stvaranju porodice, te je danas ponosan suprug i otac.

Ono što ne zna veliki broj ljudi da je Mirčetova supruga Ana Radulović prava bomba.

Ova atraktivna djevojka krasila je mnoge muzičke spotove.

Ana je u jednom prilikom u razgovoru za magazin “Blic puls” otkrila da je muž njen najveći kritičar.

– On je moj najveći kritičar. Mi zaista takav problem nemamo, a da je najveći kritičar, jeste. Kad mu se nešto što sam obukla ne svidi, ja poludim, ali poslije znam da mi on najiskrenije kaže. Ja dođem sa pitanjem: ‘Kako mi ovo stoji, ali iskreno?’, a on mi kaže: ‘Bolje da ne kažem.’ A zato kada me pohvali, to je to – rekla je Ana prije tri godine za pomenuti magazin.

Mirče je priznao da je svjestan kako njegova supruga izgleda, ali da je čuva ljubomorno za sebe.

– Ona je se*si svakog dana i svakog jutra. Ali “ona je moja, samo moja, ona me ljubi najbolje”. Tako da sa tim nema šale – rekao je Mirče za “Blic“.

Mirče i Ana imaju sina Kostu kome su maksimalno posvećeni i koji je centar njihovih života.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Miroslav Mirče Radulović (@mirceradulovic)

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Ana Radulovic (@ana_radulovic_)

Facebook komentari