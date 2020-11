Šta je Grand produkcija uradila usred skandala sa Urošem Živkovićem i pjesmom “Ne volim te Alija”

On se poslije “pravdao” kako je to uradio jer mu je bilo plaćeno, te jasno stavio do znanja da se ne kaje zbog toga.

O skandalu Uroša Živkovića se ne prestaje pričati. Barem ne u BiH, jer mediji u Srbiji šute, što nije bio takav slučaj kada je Jadranka Barjaktarović otpjevala “Ne može nam niko ništa jači smo od Srbije”.

Mlađahni Živković, pulen Granda je pjevanjem pjesme “Ne volim te Alija” sebi zatvorio vrata kada su nastupi u BiH u pitanju, a evo kako na sve reaguje Grand produkcija, matična kuća i mjesto gdje se on predstavio javnosti.

Za Uroša Živkovića se pročulo kroz popularno muzičko takmičenje “Zvezde Granda”. Grand se svakako ponosio jer u svom jatu ima mladog i talentovanog narodnjaka, međutim, na njegov najnoviji čin su zasad “nijemi”.

Naime, ekipa “Ekskluziva” portala je poslala upit Grand produkciji da prokomentarišu aktuelni skandal Uroša Živkovića, ali do objave ovog članka odgovor nije stigao. I dok su na pjevanje nacionalističke pjesme “zažmurili” i ne oglašavaju se, Grand je jučer pohvalio novu Urošovu pjesmu “Lazarica”, koja je inspirisana Kosovskim bojem.

Facebook komentari