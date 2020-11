Aci Lukasu ugrožen život, objavljene nove informacije o njegovom stanju: Doktori sumnjaju na jedno

– Aca se nedeljama ne osjeća dobro. Svi ga kritikujemo zbog toga, ali on neće da sluša. Ima te napade gušenja, nema vazduha uopšte, ima temperaturu. Plašimo se da nije, nedajbože, nešto opasno, pa ga tjeramo da ide na ispitivanja, ali on o tome ne želi ni da čuje. Evo, prije dva dana je, baš kada se desilo ovo sa izvršiteljima, trebalo da ide u bolnicu, a on je doktorki rekao: “Neću u bolnicu, pa nek crknem.” Nije stvar za zezanje, loše mu je iako on neće da prizna. Baš ga je i Sonja zvala i tjerala ga da se uozbilji zbog sebe i djece i on joj kao obeća, ali čim spusti slušalicu, radi po svome – kaže Acina koleginica koja se nakon skandala sa Tigrom prva pojavila kod njega u stanu.

Njegov prijatelj, ali i saradnik Saša Mirković, za “Srpski telegraf” priznaje da je zabrinut za Acino zdravlje, koje je, po njegovim riječima, veoma kritično.

– Lukas je trenutno pod sedativima i lijekovima, nije odbio da se testira na koronavirus, dali su mu injekcije i ostao je kod kuće da se odmara zbog visokog pritiska. Doktorka je i sinoć bila u posjeti Aci i očekujemo rezultate. Uzeli su mu krv da bi se testirao i na prisustvo antitijela, tako da se testirao na sve. Ne znam da li je testiranje prekjuče odbio jer nisam tada bio prisutan – kaže Saša i priznaje da je Acina porodica zabrinuta za njegovo zdravlje, pa pošto ne mogu da dođu kod njega u stan da ga vide jer čeka rezultate koronavirusa, oni ga konstantno zovu i mole da se dozove pameti:

– Djeca ga non-stop zovu, preplašili su se zbog svega što se izdešavalo. Čekamo rezultate na antitijela i da vidimo da li je zaražen. Ima uz sebe osobu koja brine o njegovom zdravstvenom stanju, ne smije da ostane sam. Ja se nadam, prije svega, da će Aca biti dobro, da će biti zdrav i živ jer je svima nama najpotrebniji takav, a, prije svega, djeci i porodici.

Mirković priznaje da je na već Lukasovo poljuljano zdravlje ova situacija s Dejanom Popovićem doprinijela da mu se stanje dodatno pogorša.

– Nikome nije prijatno kada se tako nešto desi, posebno onom ko je vratio novac, kao što je u ovom slučaju između ovog zelenaša i Lukasa. Ja sam svjedok, a ima i još svedoka, nas nekoliko znamo da je on vratio dugove. To kad kažete “Tigar”, pomislili bi ljudi da je frajer, a ja bih rekao običan indijanac. Nije on tigar, nego je pufnica, mačkica. Ne znam odakle mu taj nadimak. Taj Popović krade tuđe satove, njegov nadimak je “kradljivac tuđih satova”, u ovom slučaju mog, on je to od mene ukrao.

Pokušali smo da stupimo u kontakt s Acom Lukasom, međutim, on nije želio da da komentar.

Facebook komentari