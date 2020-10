“TO JE MOJ NAJVEĆI PORAZ U ŽIVOTU”: Bane Mojićević otvoreno o RAZVODU, evo šta je dovelo do kraha BRAKA

On je sada priznao da voli da popije koju čašicu više, pa otkrio i kakav je kada je u kafani.

– Pijem iz zadovoljstva a i zbog emocije. Gde zaradim novac tu i ostavim. Najveći bakšiš sam dobio na jednoj privatnoj žurci u Crnoj Gori, dole sam kao Tito. Najviše volim ljubičaste novčanice, i te varijante, kad vidim ljubičastu, izmislim tekst ako ne znam, na licu mesta, i komponujem ako treba – rekao je pevač.

Na pitanje da li se plaši za svoju egzistenciju, s obzirom da mnogi pevači sada ne nastupaju, on odgovara:

– Nisam, poslednjih godina sam ozbiljno razmišljao o finansijama. Miran sam, nemama razlog za stres i brigu. Memam potrošačke navike, živim potpuno normalno, najveći novac ostavljam u kafani.Mojićević se nedavno razveo od bivše supruge Milice, te je priznao da je pokušavao da sačuva zajednicu, ali nije uspeo, što smatra životnim porazom.

– Nisam zbog kafane izgubio ženu. Sada sam slobodan, i to nema veze sa emotivnim statusom, status je potvrđeno slobodan. Izgubio sam je zbog nerazumevanja, loše komunikacije i ljubavi, sa obe strane. To je moj najveći poraz koji sam doživeo u životu definitivno. Pokušavao sam više puta poslednjih godina da sačuvam zajednicu, ali ovo je najbolja odluka što će se pokazati u narednom periodu. Sada smo u korektnim odnosima, sarađujemo po pitanju dece, i to je jedno važno – rekao je Bane u “Premijeri”,piše Glossy

