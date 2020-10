OSVANUO CJENOVNIK LJUBE PANTOVIĆ: 1000 dolara košta ako MUŠKARCI ŽELE OVO DA VIDE – pogledajte cijene!

Na jednoj stranici za odrasle, koja je u posljednje vrijeme sve popularnija, Ljuba pokazuje svoju intimu. Skida se i to sve naplaćuje po “simboličnoj” cijeni koja iznosi 15 dolara mjesečno. Cijene fotografija kreću se od 20 do 100 dolara. Dok za njene privatne snimke, korisnici moraju da izdvoje i do 1.000 dolara.

Kada se ovo sve uzme u obzir, starleta može da zaradi i do 30.000 eura na mjesečnom nivou.

I druge djevojke poput nje zarađuju na ovaj način. Da prodaju svoju intimu nisu se libile ni Ava Karabatić, Anđela Veštica, Maca Diskrecija i Jelena Krunić,kako prenosi Blic.

Kako je ovaj biznis sve unosniji, starlete samim tim postaju sve bogatije.

