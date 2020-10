Emina Jahović priznala da je život nije mazio: “Imala sam težak život”

Pjevačica Emina Jahović zbog razvoda od Mustafe Sandala nerijetko je bila tema tračeva, a zbog čitavih dešavanja u njenom privatnom životu, često su pojedinci upirali prstom u nju.

Ona je sada istakla da to nikada ne čini, ali i ne sudi drugima.

– Upravo zbog toga što sam mnogo puta bila na meti i dosta mi se sudilo, naučila sam na tome i definitivno sam odlučila da ne sudim. Ja samo mogu da promijenim sebe, druge ne mogu, i da se na taj način zaštitim. Bilo kakvo komentarisanje o tuđim ljudima i životima, čak i ljudi koji su radili neke najgore stvari koje su takve kakve su u očima posmatrača, mislim da postoji neka priča iza toga… Prema tome, nije na nama da sudimo – ispričala je Emina.

Na pitanje Sanje Marinković u kom trenutku se na društvenim mrežama i u javnosti generalno činilo da je sve u najboljem redu, a da je privatno, kod kuće, bilo daleko od toga, ona je odgovorila:

– Imala sam jako teške trenutke i nimalo nisam imala lak život, a to je ono što definitivno ljudi misle i sve je to super… Ali kad onda poslušaju te pjesme i tu dubinu tih stihova, onda pitaju: “A odakle ti ovo? – Mi uvijek moramo da budemo najbolji, najsretniji, sve je to super, ali ne vjerujem da iko od nas živi neki savršen život“, bila je iskrena pjevačica, prenosi “Alo!“.

Facebook komentari