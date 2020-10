“Konačno sam sretna” – Tanja Savić objavila radosne vijesti: Evo gdje se nalazi

Pjevačica Tanja Savić još uvijek ne može da vidi svoje sinove, koje je njen suprug, Dušan Jovančević, bez njenog znanja i pristanka odveo u Australiju.

Tanja je od tada u javnosti iznosila masu činjenica, tvrdnji i prljav veš odnosa sa suprugom, a rekla je i da joj je zabranjeno odnosno onemogućeno čak i da čuje sinove Maksima i Đorđa.

O svom bolu Tanja nerijetko govori kako u medijima, tako i na društvenim mrežama. Ovoga puta otkrila je da je sretna, kao i je naumila da konačno “pobijedi zlo”.

“O da… Evo me… Živa, zdrava, prava i pored svega što mi se dešava nasmijana i sretna. Sretna jer sam u miru sa sobom. Konačno je prestala kontrola nad mojim životom. Ono što me drži je to što toliko želim da zagrlim svoje sinove i da im nadoknadim ljubav za koju drugi misle da mogu da nam je uskrate. Jeste da nas kilometri dijele, ali ja toliko osjećam njihovu bezgraničnu ljubav. Nikakve okolnosti ne mogu da poremete moj unutrašnji glas koji mi ipak govori da je sve u redu sa njima. Mi smo spojeni ljubavlju i kada smo miljama daleko. To je nevidljiva nit između majke i djeteta. A vidim da i dalje ima zla oko nas. I to me jako nervira. To zlo mora da se iskorijeni. Da se počisti. Da se pobijedi. Ali kako? Tako što ćemo ignorisati zlo. Kao da ne postoji. A zlo to ne voli. Fokusirajmo se na nešto lijepo da bi se zlo ugušilo, a potom nestalo. Ja danas pravim plan “kako da pobijedim zlo” – Šta vi danas radite”, napisala je ona danas uz selfi na Instagram, prenosi “Objektiv“.

