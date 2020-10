Rijana uvrijedila muslimane, kritikuju je zbog neprimjerene upotrebe hadisa u svojoj emisiji

Popularna američka pjevačica Rijana (Rihanna) našla se na udaru kritika nakon neprimjerene upotrebe islamskog hadisa u svojoj modnoj emisiji.

Ona je nedavno predstavila svoju liniju donjeg rublja nazvanu “Savage X Fenty” i koristila islamski hadis kao muzičku pozadinu.

Not at Rihanna disrespecting an entire religion but some of you still defending her….. pic.twitter.com/Y1xlJU8pqO

Pjevačica je izazvala bijes na društvenim mrežama, a optužena je za nepoštivanje vrijednosti i osnova islama korištenjem pjesme u kojoj su stihovi hadisa s nepoštovanjem uklopljeni u muziku.

Idc how much u Stan Rihanna. If you aren’t Muslim you have no excuse of defending her with this situation. Our religion is not your aesthetic. Using Hadith with a music video like that is BEYOND disrespectful. pic.twitter.com/JYBgQlInP4

— sara (@iamsxraa) October 5, 2020