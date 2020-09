Zvijezdu Granda prozivaju jer se udala tek u 45. godini: Ne znaju kakve muke je preživjela u prošlosti

Biljana Sečivanović (44) juče je, u subotu 19. septembra, prvi put izgovorila sudbonosno “da”.

Mnogi su joj uputili čestitke, dok su oni ne tako dobronamerni ostavljali pogrdne komentare – što na račun njenih godina, što na račun njenog novopečenog muža, pa su išli toliko daleko da komentarišu da se “udala za dedu”.

Međutim, Biljana ne skida osmijeh sa lica i uživa u svojoj ljubavi i sreći sa Aleksandrom Nedićem, sa kojim se prije svadbe nekoliko godina zabavljala.

Iako sada živi lijep i miran život, ono što malo ko zna jeste kakav pakao je Biljana preživjela u prošlosti.

Otac ratno siroče, mučio se s njenom majkom

Pjevačica je rođena u Nemačkoj, 31. jula 1976. godine, u gradu Švebiš Gmind, odrasla je u Mrčajevcima, a danas živi i radi u Beogradu.

U Čačku je završila osnovnu i srednju školu, da bi potom otišla u Austriju gde je radila kao pjevačica, a usput je završila i kurs za manikir.

Biznismen je ostavio čim je saznao da je trudna

Karijeru je započela sa Casper bendom iz Kraljeva, sa kojim je počela u Srbiji, a potom su punih 10 godina radili u pomenutoj Austriji.

Bilja je dugo bila u vezi sa Bojanom Obradovićem, ali nikako nije dolazilo do toga da pevačica ostane u blagoslovenom stanju, pa su okončali vezu.

Međutim, nakon toga se desilo to da Biljana upozna izvesnog biznismena iz Austrije sa kojim uspjeva da ostane u drugom stanju, ali priča nije imala srećan razvoj događaja.

Naime, biznismen ju je ostavio čim je saznao da je u drugom stanju, ali ona bira da rodi dijete na ij donosi sina kojem daje ima Mateja.

Tragedija na dan rođenja sina Mateje

Sreća zbog rođenja djeteta nije mogla da potraje, pošto je pjevačicu i njenu porodicu na dan rođenja Mateje zadesila užasna tragedija.

Biljaninoj rođenoj sestri Nadi preminuo je sin Nikola, što je ostavilo trajni ožiljak na cijelu porodicu.

– Trudnoću sam iznela na hormonima, moj operisani grlić materice nije omogućavao serklaž, ali sam i dalje radila do sedmog mjeseca i bila na štiklama od deset centimetara. U to vrijeme se moj sestrić Nikola borio sa opakom bolešću, sestra je morala da operiše kičmu, kao posledicu spavanja na stolici uz pločice, uz krevetiće u bolnici. Ja sam se bavila djetetom, duša moja, tad je već bio na „trodonima“, imao je stravične bolove – pričala je ranije Biljana.

– Kupala sam ga i gledala užasne prizore. U osmom mesecu trudnoće sam morala da se vratim u Austriju jer sam po zakonu morala da budem blizu bolnice u kojoj sam potpisala da ću se poroditi. Znala sam da će biti dječak, a ime Mateja mu je dao Nikola, po svom drugu. U devetom mjesecu sam s

ama krečila stan, pomagao mi je Bojan, moja bivša ljubav. Tada su ga nazvali moji roditelji da bi izbijegli da mi direktno kažu da je Nikola umro. Cijeli kraj se orio od mojih jauka. Mislila sam da će izdržati, da ću stići da dođem da ga vidim i da vidi brata. Te noći sam dobila bolove i porodila se. Ujutro kad sam im javila da sam se porodila upravo je kretala posmrtna povorka. Nisam mogla da se radujem detetu koje sam toliko željela i iščekivala, niti bilo ko od mojih.

Nismo mu nijedan rođendan slavili kako treba, nije bilo muzike, ničega. Čim sam došla iz Austrije, odmah sam otišla na groblje, ponela sam i Mateju da ga Nikola vidi, makar sa neba. Za Mateju su se svi vezali, a onda mi se i sestra razbolela od karcinoma. Natjerala sam je da se bori. Lomila se da li da ide tamo gde joj je otišlo jedno dijte, ili da ostane ovde gde je drugo. Rekla sam joj: “Ne dozvoljavam ti da umreš.” Preživjeli smo hemiju, zračenje, porasla joj je kosa, sada su nalazi dobri. Nisam davala nikome da ispolji tugu, ponašali smo se kao da je sve u najboljem redu. Ko to nije doživio, ne može da zamisli.

“Pričali su da nosim kopile”

− Bilo je komentara da nosim kopile, što me je bolilo. Nije moj Mateja kopile, ima on mamu i tatu, samo ga nisam izvela na trg da ga svima pokažem. Meni je trideseta bila blizu, liječena sam od steriliteta, niko od tih ljudi ne bi sutra plakao što bih bila sama u starosti. Bila sam ponosna trudnica, išla sam dignute glave sa svojih 25 kilograma viška. Kako je stomak rastao, sve mi je bilo ljepše i ljepše. Svima sam zapušila usta, ja ne živim s tim ljudima, neće ga oni ni hraniti, ni oblačiti, ni školovati. Otkako sam majka, postala sam mnogo emotivnija, ranjivija. I prije sam neizmerno voljela i sestrinu i bratovljevu djecu, ali ovo je sada neopisivo. Dok sam bila na „Farmi“, duša mi se cjepala zbog Mateje i izašla sam na vrijeme, pred njegov rođendan. On se sa tatom viđa često, kao i sa bakom i dekom po ocu, od kojih nas djeli baš velika kilometraža – istakla je pevačica u ispovesti za Blic Ženu.

Biljana je danas srećna sa Aleksandrom Nedićem, a par živi u lijepoj kući sa bazenom, sa djecom koju imaju iz prethodnih veza.

