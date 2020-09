Aca Lukas: Godišnje zaradim do dva milijuna eura, na kocki sam izgubio…

“Godišnje zarađujem između milijun i pol i dva milijuna eura. Na kocki sam izgubio oko 70 milijuna eura, ali sam u životu zaradio više od 100 milijuna. Ja sam zapravo ozbiljan milijunaš. Ni zbog čega mi u životu nije žao, pa ni zbog novca koji sam izgubio. Moj je. Zaradit ću ponovno”, kaže Lukas za Hit.

“Nitko mi nikad nije prijetio zbog dugova, jer sam uvijek sve vraćao. Nikada nikog nisam prevario za jedan jedini euro. Znao sam se zadužiti i po milijun eura”, govori.

Lukas je završio srednju glazbenu školu te je s 18 godina počeo nastupati na splavu koji je držao s nekoliko prijatelja. Tad je svirao samo rock glazbu, a tu ga je i zapazila Snežana Mišković Viktorija s kojom je Lukas jedno vrijeme i nastupao.

“To je teška priča, teško mi je da govorim o tome. Ja sam prvi izašao iz benda, koji se ubrzo raspao jer su Bane Jelić, Predrag Jakovljević Bata, Miloš Stojisavljević Cajger i Dušan Duda Bezuh ubrzo napustili Viktoriju. Sve se raspalo jer je ušla u loš period, navukla se na heroin. Droga je uzela danak njenoj karijeri. To je smetalo svima, pa i meni, jer ja tada čak ni travu nisam pušio”, kaže danas.

“Nisam je mogao takvu gledati jer sam je mnogo volio. Nije dala nikome da joj priđe, okružila se ekipom ljudi van našeg benda, jednom popularnom pjevačicom iz Srbije i poznatim pjevačem iz Hrvatske koji su također bili na heroinu. Njen tadašnji momak, koji je umro od droge, bio je naš menadžer. Možete zamisliti kako je sve to izgledalo. On je bio njena najveća kočnica, vukao ju je dolje, ali je ona slušala samo njega i neke ljude s one strane zakona”, ispričao je folker koji se nakon toga vratio sviranju na splavovima, točnije na splavu Lukas.

“Dobro sam zarađivao na Lukasu i nije me zanimalo da gradim karijeru. Toliko sam para imao da sam mogao kupiti 100 stanova. A nisam kupio nijedan. Bio sam klinac, nije me to interesiralo. Trošio sam pare na kocku, žene, alkohol”, kaže.

