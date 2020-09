DARKO LAZIĆ ULAZI U ZADRUGU 4?! Njegova vjerenica poludjela kad je saznala da će biti u društvu dvije bivše djevojke

Uslijed nedostatka posla i tezgi, na šta je uticao koronavirus, pjevači posežu za raznim poslovima kako bi zaradili novac za egzistenciju, pa je razumno zašto folker ulazi u rijaliti.

Naime, pjevač iz Brestača odlučio se na ovaj korak, upravo iz razloga jer kod kuće ima malog sina Alekseja i ženu Marinu, kojima želi da priušti lijep život, a s druge strane i da bi vratio dugove u kojima je do guše. Iako je bio pri stavu da nikada neće otići u rijaliti, finansijski momenat je uticao na to da ipak pristane.

– Darko se nakon nesreće koju je imao dosta povukao. Ne luduje baš kao nekada što je znao. On i da ima posla, ne smije da radi žestokim tempom, kao nekada. Marina želi lijep život, nije navikla na nešto skromno. Ipak, ona je mnogo ljubomorna i nikada nije dolazila u obzir opcija da on uđe negdje u rijaliti, a imao je opasne ponude koje je dobijao. Prije svega, jer nije sebe vidio u takvom formatu, a onda i zato što voli slobodu – kaže Lazićev kolega.

Iako još uvek nije zvanična informacija da ćemo folkera gledati u Beloj kući, on je prekjuče viđen na ljekarskom pregledu u Šimanovcima i to ni manje ni više nego u društvu dvije njegove bivše, a buduće zadrugarke:

– Svi su bili iznenađeni kada su vidjeli Lazića na ljekarskom pregledu. On je bio u punom sjaju, izgleda bolje nego ikada. Tu su bili svi oni koji ulaze šestog septembra na imanje u Šimanovcima. Produkcija ne daje zvanične izjave da folker ulazi u “Zadrugu”, ali to se već zna u krugovima pjevača i rijaliti-igrača. Tog dana tu su bile i dvije bivše djevojke s kojima je Darko imao aferu. Jedna od njih je izvesna Žana Đorđević Marinković, s kojom je i uslikan kako ćaskaju. Oni se odavno poznaju, to je bila kratka avantura. Inače, Žana je razvedena i super je lik. A druga je Ljiljana Stevanović Lili, nekadašnja pripadnica MUP, za koju se priča da su se nešto muvali. Marina i ne zna da su te dve Darkove bivše takođe učesnice. Pa ona će da izgori kada bude saznala s kim će Lazić dijeliti životni prostor. Da nema malo dijete, ko zna, možda bi i Marina završila u rijalitiju,piše Senzacija

Za Srpski telegraf je rekao:

– Nemam vremena za rijaliti, tako da sada neću ući. Bio sam na ljekarskom da podržim prijatelje. Mada, sve je moguće. Možda ću im pjevati tamo – rekao je Lazić, mada nije bio baš ubjedljiv.

