NA MALDIVIMA SE RAZBAŠKARILA: Dara u vezi sa bivšim dečkom Dušice Jakovljević

I dok pevačica svakodnevno pokazuje kako se baškari u Indijskom okeanu, kao zmija noge krije s kim je tamo otputovala i ko to sve finansirr saznaje se da je ovaj užitak priredio ni manje ni više nego njen novi dečko, koga zasad čuva daleko od očiju javnosti, a on je postao prepoznatljiv kao bivši izabranik Dušice Jakovljević. Na društvenoj mreži Instagram on se predstavlja kao Toni.

Upravo taj biznismen je s Darom otputovao na Maldive, a odao ih je upravo Instagram. Oboje su se u isto vreme čekirali u Dohi, a dan poslije i u džakuziju. Najprije je Dara postavila fotografiju kako se brčka, a potom i njen novi dečko. Jedno drugom su lajkovali fotografije, a tokom dana su izbacili i slike iz spavaće sobe.

Naravno, ni fotografije s romantične večere nosu izostale. Dara i Toni su u svojim Instagram pričama objavili koja ukusna jela su probali, ali ne i zajedničke slike.

