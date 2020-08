“Crno joj se piše” – Poznati advokat o slučaju Tanje Savić

Dušan Jovančević, suprug pjevačice Tanje Savić u aprilu ove godine odveo je njihove sinove Maksima i Đorđa u Australiju, navodno, bez Tanjinog odobrenja. Djeca su do prema riječima pevačice do prije sedam dana bila u kontaktu sa majkom, a sada je Jovančević navodno supruzi i to zabranio.

Prema ranijim saznanjima iz policije, Tanja je supruga prijavila kada je saznala da je odveo djecu, što je kasnije i potvrdila. Ipak, za sada je još uvijek nejasno pod kojim okolnostima je Jovančević izveo djecu iz zemlje, s obzirom na to da je ona ispričala kako za odvođenje djece nije dala nikakvo odobrenje, a da Jovančević s druge strane tvrdi kako je sve uradio u dogovoru sa njom.

“Na Veliki petak moj muž je otišao sa djecom u Australiju. Ja sam jaja farbala u četvrtak da bih im ih odnijela u petak. Kada sam otvorila vrata stana, on je bio prazan, bez dječijih stvari, bez kofera, djeca nisu bila tu. Ja dva dana nisam znala gdje su deca, Dušan je isključio mobilni telefon, bio je neostupan”, ispričala je ona u jednoj emisiji.

Tanja je prije nekoliko dana saopštila da prolazi kroz pravu dramu, jer nema mogućnost da se čuje sa djecom, a onda je odlučila da sve iznese u javnost i nađe način da vrati sinove. Ovaj slučaj predočili smo advokatu Marku Pušici, koji je za “Nova” obrazložio sve moguće scenarije u slučaju Savić-Jovančević, ali i opcije majke da vrati djecu.

Ekipa “Alo!” pozvala je advokata A.I. koji nam je objasnio pravni aspekt borbe Tanje Savić da vrati djecu, koja tvrdi da je muž odveo u Australiju bez njenog znanja i saglasnosti:

– Da bi maloljetna lica, u ovom slučaju djeca, mogla da pređu bilo koju granicu van okvira Srbije, neophodno je da postoji pisana i ovjerena saglasnost oba roditelja. Ukoliko je Tanja potpisala tu saglasnost, tu zaista ne vidim nikakav problem i tada ona nema pravo da pravno goni supruga. Ukoliko se radi o falsifikatu, protivpravnom dokumentu, koji nema ovjeren potpis i pečat notara, onda se radi o krivičnom djelu. Trebalo bi provjeriti prije svega saglasnost, jer na njoj treba da piše i datum od kad do kad djeca mogu da borave van granica naše države sa jednim roditeljem, a uz saglasnost drugog. Nažalost, iz prakse govorim, mnogi roditelji ne napišu upravo taj datum, pa se poslije mogu izroditi brojni problemi, kao u ovom slučaju. Sama saglasnost od trenutka potpisa važi godinu dana, a ukoliko se Tanja složila sa istom, nema pravo na krivično gonjenje, dok sa druge strane suprug ima pravo da zadrži djecu u trajanju od godinu dana, dok ne istekne saglasnost. Sada ću reći nešto ne kao pravnik nego kao građanin Srbije, žalosno je kroz šta prolazi Tanja Savić, privatno volim da je slušam, a po svemu sudeći crno joj se piše, golgota u njenom slučaju tek slijedi – rekao je za A.I.

