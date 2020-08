“Žena od sultana” progovorila o Saši Popoviću: Potpisala je ugovor – Pala je odluka

Pjevačica je govori o svojim muzičkim počecima i odnosu sa Sašom Popovićem, direktorom Grand produkcije.

– Došla sam do superfinala, Popović je odlučio da to bude top 10, a ne top 8, u posljednjem trenutku. Iz prvog pokušaja, što je baš čudno sam došla do superfinala. Što se tiče kolega, pa ja sam sa svima u dobrim odnosima – rekla je ona.

Tijana je otkrila i da li je dobila ponudu od Saše Popovića da radi za njegovu produkciju i da li bi to možda učinila u ovom momentu.

– Što se tiče pjesama, Saša mi je odabrao samo prvu pjesmu “Lepa, mlada, pametna” a što se tiče ostalih pjesama, to je već moj izbor. Već duže vrijeme nisam radila sa njima, tako da sam otpočela individualnu karijeru, pa ću vidjeti dokle ću dospjeti – rekla je ona i dodala kakvo mišljenje ima o Popoviću.

– O njemu mislim sve najljepše, odavno se nismo vidjeli. Uvijek mi je dao savjete, jer sam jako mlada, gledao me kao svoje dijete. Pristala bih da gostujem u njegovoj emisijama, a što se tiče saradnje, ja sam potpisala drugi ugovor, tako da ne bih ušla u “Grand” – rekla je Tijana Milentijević, prenosi “Novi“.

