Supruga slavnog kuhara otkrila da je tokom karantina imala peti pobačaj

– Stvarno želim još jedno dijete, ali moram da razmislim da li je to dobra ideja, psihički, a i fizički, jer imam 45 godina. To je sada pomalo osjetljivo. Jamie je i dalje za to… Pokušavat ću još godinu, a onda ću stvarno zatvoriti to poglavlje, jer sam jako sretna i ispunjena – kazala je Juliette.

Supruzi “golog kuhara” ovo je peti pobačaj, jer je kaže, imala i dva prije nego što je rodila najmlađe dijete.

Jamie i Juliette nedavno su proslavili 20 godina braka, a tada je ona u posveti suprugu otkrila da je imala pet pobačaja.

– Stvorili smo petero prekrasne djece i izgubili pet naših zvijezda na nebu – napisala je Juliette, prenos “Faktor“.

