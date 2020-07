“NE ŽELI DA ČUJE ZA NJEGA” – Snežana Đurišić raskinula s poznatim ginekologom?

Snežana Đurišić uživala je tri godine u ljubavi s ginekologom Vanjom Miloševićem, ali je veza završena skandaloznom svađom i to na proslavi kod zajedničkih prijatelja.

Pjevačicin prijatelj otkrio je za list “Alo!” da je ginekolog uvrijedio Snežanu u javnosti preko čega ona nikako nije mogla da pređe.

— Nedavno su Snežana i Vladimir otišli na proslavu kod jednog od vodećih ljudi Granda. Odlučili su da zaborave na sve nesuglasice koje su imali u posljednje vrijeme i lijepo se provedu, pa su na slavlje stigli nasmijani i raspoloženi. Ipak, i u prvih sat vremena bilo je jasno da par ne funkcioniše kao prije i da malo-malo pa provociraju jedno drugo neslanim šalama — ispričao je neimenovani izvor.

Sitne provokacije pretvorile su se ozbiljnu svađu na javnom mjestu.

— Iako se njihovo “prepucavanje” u društvu prihvatalo kao šala, Snežani nije prijalo kako se Vladimir ponaša. To mu je jasno stavljala do znanja pogledima, ali on nije prestajao.

Haos je navodno nastao u trenutku kad je ginekolog počeo pjevačici da prigovara o tome kako je vaspitala sina.

— Ne samo što ju je prozivao pred svima, već ju je, između redova, nazvao lošom majkom. Pričao je da su loša djeca produkt loših roditelja, a onda je rekao i to da Snežana previše pruža sinu koji ne mari za nju i da zna da bi mu ona oprostila čak i da ubije čovjeka — do detalja priča neimenovani izvor.

Pjevačica je, bijesna, ubrzo napustila proslavu, a kad je “ohladila glavu”, riješila da “da nogu” dojučerašnjem dečku.

— Iako je Vanja potrčao za Snežanom, ona nije željela da se vraća kući sa njim. Pozvala je taksi i vidjelo se da je među njima gotovo. Snežana više ne želi ni da čuje za njega. Čini se da je ovog puta među njima stvarno kraj! — kaže prijatelj.

