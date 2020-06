Od Šabanove smrti više nema volje ni za šta: Goca Šaulić digla ruke od “kralja”

– Od Šabanove smrti Goca više nema volje ni za šta, ona je sposobna žena, lavica, vodila je taj posao, bila menadžer mužu, brinula o djeci, sad je ništa ne zanima. Izgubila želju za životom, dugo je bila u depresiji, ali zna da zbog porodice mora dalje. Ilda je odlučila da preuzme to mjesto, planira u kafić da stavi i Šabanove nagrade i još slika da to, pored mjesta za ispijanje kafe, bude i neki mali muzej koji će buditi uspomenu na njega. U lokalu su uramljene slike dinastije Karađorđević i Obrenović, ali i kralja muzike i to baš iznad stola za kojim je Šaban najviše volio da pije kafu. Suprug Bojan joj dosta pomaže u tom, jer nije imala iskustva u ugostiteljstvu, ali trudi se – kaže izvor za Svet blizak Šaulićima i dodaje,prenosi Expresstabloid.

– Uskoro počinju radovi i u Šabanovom rodnom Šapcu, pa će od kuće koju joj je otac testamentom ostavio, Ilda napraviti muzej. Investicije se procjenjuje na oko 20.000 eura, a tu će biti izložene sve Šabanove stvari i dragocjenosti koje je stekao u dugogodišnjoj karijeri.

