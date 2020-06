Negirala krivicu: Tijana Ajfon tvrdi da je samo pozvana na zabavu

Prema informacijama, Tijanu policija i tužilaštvo terete da je ona bila jedan od organizatora o*gija i narko žurki, kao i da je njen ‘posao’ bio da dovede djevojke u tu vikendicu.

Tijana je prilikom ispitivanja odbacila te navode i tvrdila da je ona samo došla na žurku, na koju je bila pozvana – rekao je izvor.

Starleta Tijana Ajfon je sa većim brojem osoba zajedno uhapšena prošle sedmice u akciji ‘Kristal’, poslije čega joj je određen pritvor od mjesec dana. Ostale osobe su puštene na slobodu.

Kao što je slučaj i sa mnogim drugim starletama i rijaliti zvijezdama, oko Tijane su u prošlosti kružile razne kontraverze, a u javnosti već godinama kruže priče o njenoj umješanosti u elitnu pro*tituciju. Ipak, jednu od najjezivijih priča o njenom životu ispričala je sama Tijana, i to u vili “Parova”, učestvujući na poligrafskom ispitivanju u okviru jedne od sezona ovog popularnog rijalitija.

Tijana je tada dobila pitanje “Da li je ikada abortirala?”, a nakon što je dala odgovor, uslijedila je potresna ispovijest nikoga nije ostavila ravnodušnim.

Tijana je rekla “Ne” što je poligraf označio kao laž, ali je ovo pitanje bilo samo uvertira u njenu priču. Starleta je tada priznala da je imala spontani pobačaj, i to sa dečkom kog ne pamti po dobrome, i kome nije željela ni ime da spomene.

– On ne zaslužuje ni prvo slovo imena da mu spomenem – rekla je Tijana i opisala njihovu vezu:

– Kada je shvatio da imam para, samo me je iskorišćavao. A kada je jednom shvatio da sam ga slagala i nisam bila u stanu iako sam mu rekla da sam tamo, napravio mi je haos. Uhvatio me za vrat i davio, govorio je da sam ku*va jer je htio da me ponizi – priznala je Tijana.

Nakon nekog vremena, Tijana je primijetila krvarenje i otišla kod ginekologa, koji joj je rekao da je imala spontani pobačaj.

– Kada sam ga poslije nekog vremena vidjela, rekla sam mu da sam bila u drugom stanju, a on je rekao: “Nisi bila sa mnom!” To me je naročito pogodilo – priznala je Tijana, napomenuvši da je ovo bilo veoma teško iskustvo za nju, i da je priču otkrila samo nekolicini ljudi, piše “Srbija Danas“.

