Princ William priznao: “Bojim se javnih govora jer ne vidim dobro”

O istom je progovorio u novom dokumentarcu BBC-ja o mentalnom zdravlju koji se nedavno početi prikazivati. William tvrdi kako je uvijek bio anksiozan kada je trebao istupiti pred ljude. No, njemu je zapravo pomoglo upravo to što nije mogao nikoga raspoznati.

– Vid mi se počeo smanjivati kako sam odrastao, a nisam imao naviku nositi kontaktne leće dok sam radio. Držao bih govore, a uopće ne bih mogao raspoznati bilo čije lice. I to mi je stvarno pomoglo da pobijedim anksioznost i strah od javnih nastupa – ispričao je William. Spomenuti dokumentarac je dio kampanje kojom se nastoji probuditi svijest o ovom važnom pitanju, i to kroz nogomet. Osim toga, još je jednom progovorio o tragičnoj smrti Lady Di, ali i kako se gubitak majke odrazio na njegovu roditeljsku ulogu. S obzirom na to da se ova kampanja provodi kroz nogomet, William je naglasio kako razumije da se sve poremetilo zbog pandemije korona virusa pa su otkazane brojne utakmice. No, želi pomoći nogometašima kako bi se osjećali bolje, kako bi imali podršku i sačuvali svoje mentalno zdravlje, prenosi “Ljepota i zdravlje“

