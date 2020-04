Bora Drljača mora na operaciju: “Sad sam u problemu zbog ove epidemije”

Bori je urađena magnetna rezonanca abdomena, rezultati su stigli, a pjevaču je zakazana nova operacija.

– Dobro sam, šta ću. Bio sam u bolnici, sad sam došao kući. Pustili su me, jer zbog situacije sada ne mogu da me operišu. Zakazana mi je operacija za 28. april. Rezultati su stigli, treba da se operiše ta neka žlijezda, ali to je mimo debelog crijeva. Morat će i to da se pregura! Jak sam ja, svašta sam preživio, mora biti sve kako treba – rekao je Bora i dodao:

– Sad sam u problemu zbog ove epidemije, juče sam došao kući, a prije nego što budem primljen u bolnicu zbog operacije moraću da se testiram na korona virus. Zvao sam da se testiram, to mora da se čeka, pa se poslije čekaju i rezultati… Nervozan sam zbog cijele situacije, nije mi lako… – rekao je Drljača “Telegraf JETSET“.

