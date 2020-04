Snežana Đurišić ima lijepe vijesti: Đorđe David je pobijedio koronavirus

Pjevačica je ispričala kako provodi dane u samoizolaciji, istakla je i da je zabrnuta za svoju kćerku i njenu porodicu, koji žive u New Yorku.

Dobro sam, hvala Bogu. Radim što i svi u ovom trenutu, kad su žene u pitanju mislim da je svima naš posao poznat i jasan, a to je kuća, kućni poslovi i obaveze. Čitam knjige, gledam filmove, slušam instrukcije ljekara, pratim i slušam šta govori državni vrh i trudim se da se ponašam u skladu sa tim… – rekla je Snežana.

U kontaktu sa sa svojom djecom i zabrinta sam za kćerku, djecu i zeta, jer oni žive u New Yorku. Tamo je nimalo zavidna situacija, ali hvala Bogu, svi su dobro. Nadam se i molim se da će to tako i ostati – ispričala je pjevačica.

U kontaktu sam sa voljenim kolegama. Đorđe David je pobijedio koronu, on će ovih dana izaći iz bolnice. Dobro, zdravo, hvala Bogu. On je jedan živ primjer da sloboda i razmišlajnje po sistemu “Neće to meni da se desi” može da vas dovede u vrlo neprijatnu situaciju – zaključila je pjevačica.

Đorđ David nije odgovarao na pozive i poruke.

