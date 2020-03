Lukas otvorio dušu: Sve ovo grozno djeluje na mene, nije sve u novcu, malo mozak uključite, bitan je život

Pevač otvoreno priznaje da poštuje sva pravila uvedena zbog novonastale situacije, ali i da bi mu značajno lakše bilo ukoliko bi znao da to i svi ostali ljudi čine.

– Tokom života sam gledao mnogo apokaliptičnih filmova, kad u njima vidite sve one skafandere, maske, karantine… Sve to izgleda grozno i nestvarno, a evo, to se sada dešava i nama u stvarnosti. Koliko ljudi god mislili da je sve ovo bezazleno – nije! Cela ova situacija grozno deluje na mene, ali neodgovornost ljudi mi najviše smeta. Svi šetaju, čim dođe prvi lep dan, i većina misli: ‘Neće se to meni desiti, koje su šanse da se i ja zarazim.’ Koja je šansa i da vam se sruši avion u kom putujete? Nažalost, procentualno je veća vjerovatnoća da zakačite koronu – pogotovo ako se ne pridržavaš preporuka i mjera opreza – tvrdi Lukas.

– Pratim sva dešavanja u svetu i kod nas, i primjećujem da se naši medicinari stvarno bore. Meni izgleda da je kod nas i dalje najbolje, i to samo iz razloga zato što su kod nas uspeli da prevetnivno reaguju brže od tih zapadnih zemalja koje imaju i više para i bolje zdravstvo – dodao je pevač, a evo kakve su njegove reakcije na vesti o širenju virusa.

Osećam se potpuno zbunjeno. Imam 51 godinu i ovako razmišljam – svašta sam u životu prošao, desilo mi se mnogo toga, stekao sam nekakva iskustva, ali ovo što se sada deševa nisam nikada i u samom startu nisam znao kako da se ponašam. Zato je jako važno slušati konferencije gde stručnjaci govore o tome šta da radimo sutra. Tako i provodim vrijeme u kući, čekam konferenciju i slušam savjete šta nam je činiti.

Kako provodite vreme? Da li se brinete za vaše najbliže?

– Nije važno ko kaže, političar ili doktor, oni se svi dogovaraju šta im je činiti i na konferencijama svoje odluke prenose narodu. Zato je najvažnije da ostanemo kod kuće i, evo, ja do danas sedam dana nisam izlazio, gledam filmove, dođe mi dijete, trudim se da nas zaštitim. Prije svega svoju porodicu – imam majku koja je stara i zaprijetio sam joj da ne smije da izlazi napolje. Možda zvuči ružno i svakako nije lijepo što sam joj rekao da ću, ako se ne bude pridržavala toga, naći nekoga da joj stoji ispred vrata, da stražari 24 sata. Možda tako ne treba da se ponaša sa roditeljima, ali će tako spasiti svoj život i meni je to najvažnije.

– Ne kažem da sam neka cvijećka, ali se trudim da postupam ispravno kako bih mogao posle svoje postupke i da opravdam. Nije sve u novcu, malo mozga uključite, nije važan novac – bitan je život. Nadam se da će sve biti bolje kada se ovo završi, a na osnovu svega što se dešava u ovoj zemlji tokom prethodnih godina – trebalo bi i da bude.

Koliko je bitan uticaj javnih ličnosti?

– Što se tiče javnih ličnosti – tu bih odvojio one koji zaista rade humane stvari, od onih koji rade nešto samo radi svoje promocije i reklame. Ne možemo mi da nateramo ljude da ostanu u kući, ali možemo da utičemo na njih tako što ćemo to da im ponavljamo. Nažalost, mnogi su počeli to da zloupotrebljavaju tokom gostovanja na nekim televizijama.

-Ostanite kod kuće! Važno je da sačuvamo živote, a to ćemo uraditi jedino ako slušamo šta nam kažu i ostanemo kod kuće. Pratite društvene mreže i sajtove, ali pazite šta pratite – mnogo loših stvari kruži internetom! Zato ostanite kod kuće, budite na sigurnom, sačuvajte svoje zdravlje i zdravlje vaših najbližih, ali i svih naših zemljaka – zaključio je on.

Kako je korona uticala na vaš posao?

– Moj posao je sada na pauzi, tako da je na meni da sjedim kod kuće i da čuvam svoje najbliže, pa i sebe. Ove mere moraju da postoje ako je cilj da sačuvamo živote. Zašto se neko buni jer ne može da šeta. Pa gde ćeš, gde si pošao? …Borimo se za živu glavu i niko ne zna kako će biti. To je najvažnije, a ne nastupi. Bune se oni što nisu ni morali da otkazuju koncerte kada su rekli da se ograničava na sto ljudi u klubu, jer nikad više od toga nisu ni imali na nastupima – cijeni on, prenosi srbijadanas.

