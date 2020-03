Trčao sam po stanu i jaukao: Član žirija ZG otkrio prve simptome korone, gdje se zarazio i ko je sve zaražen

Đorđe David je otkrio gdje se zarazio, sa kim je sve boravio, ali i kakvi su simptomi bolesti. Uputio je apel građanima, potom tvrdio da je još javnih ličnosti zaraženo.

“Vrtim film kao gdje sam zakačio, ko je taj neko ko mi je neko ko prenio. Ovo je ozbiljna stvar i ne treba da se zeza dalje, priču treba ozbiljno shvatiti. Zaprao, ponašao sam se primitivno, kao što se većina ljudi danas ponaša, misleći da sam nedodirljiv, da ne može ništa da mi se desi, da sam ja srebrni letač koji je do te mjere jak da nikakav virus ne može da ga upropasti”, počeo je ispovijest pjevač iz karantina u bolnici.

“Kašljem od januara, a onda sam napravio nekoliko hiljada kilometara, kroz Makedoniju i južnu Srbiju, vozeći se svojim kolima i kontaktirajući sa ljudima na način na koji sam kontaktirao ne zaštićen jer ne ulazim u masu. A onda sam shvatio da sam tih dana bio u kontaktu sa 500 ljudi. Ko god ti priđe u Nišu, Vranju, Makedoniji slikaš se, ne razmišljajući da ti se nešto može desiti”, pričao je roker, srećan što je njegova devojka Ana, s kojom ima kćerku, bila pribrana i odgovorna i nije mu dala da ulazi u stan i sa njom i djetetom je viđao samo ispred zgrade.

“Ja sam poslije toga, mislim da je bilo 18-19. mart, sjeo na bicikl i prešao po 40 kilometara, i nakon 24 sata sam popio krevet. Nije mi bilo dobro, kretalo je sa blagom vrtoglavicom. Noć između 23. i 24. sam doživio nevidljivog neprijatelja koji mi pušta električnu energiju kroz organizam. Bukvalno od dlake posljednje na glavi do palca kao da mi je struja prolazila kroz tijelo. Trčao sam po stanu i jaukao, tuširao sam se nekoliko puta, izmjerio temperaturu 37,8 do 39. I onda sam dobio prekid filma, onda u podne se razbudim – 34,9.

Dalje je David opisao kako je stigao na Infektivnu, da su mu odmah snimili pluća i da je ubrzo dobio informaciju da ima ozbiljnu upalu pluća.

“Stavljaju me u boks i od tog trenutka kada god jače udahnem, počnem da kašljem 2 minuta i to cjepa do pupka. Taj bol, to razdiranje u plućima, u srijedu su me prebacili na pulmologiju”, ispričao je.

“Što se tiče mojih prijatelja, Goran, žena njegova, moji divni klinci koje mentorišem u Zvezdama Granda na sreću nemaju nikakve simptome, Ivana Peter je odavno prešla crvenu zonu. S njom sam se vidio 3. marta”, rekao je David i poručio svima da se ova bolest ne liječi sa litar rakije i bijelog luka i da svi treba da mislite na svoje najbliže, ako ne na sebe, i svi da ostanu kući.

“Mislim da kao javna ličnost treba da javno kažem da sam zaražen, a ima dosta javnih ličnosti koji to kriju”; rekao je na kraju David, prenosi Kurir

Facebook komentari