Bekuta odgovorila na Aličićeve prozivke

Pjevačica nije znala šta je njen kolega ispričao o njoj, ali mu je poručila da se ‘mane takvih stvari’ jer će u suprotnom i ona progovoriti.

– Neka kaže šta hoće, to je njegovo pravo da misli da tako treba da se ponaša, ali onda neka očekuje sa druge strane odgovor, neka se ne iznenadi ako drugi počnu da pričaju o njemu. Mislim da se on to više šali i pokušava da skrene pažnju u nedostatku dobre pjesme. Svakako to nije lijepo da krene po kolegama, savjetujem mu da se mane tih stvari – rekla je Ana, piše “Pink“.

Facebook komentari